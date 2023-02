By

Cosa bisogna sapere sul Louvre, cambia tutto sulle visite, la rivoluzione al museo. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Il Museo del Louvre di Parigi vuole ridurre il numero dei visitatori giornalieri. Basta con il sovraffollamento, che non fa bene al museo e non consente una visita piacevole. Al Louvre sta per arrivare una vera e propria rivoluzione.

La notizia era uscita circa un mese fa: a inizio anno la presidente del museo, Laurence des Cars, aveva annunciato l’introduzione di un limite al numero di visitatori giornalieri ma con orari di apertura più lunghi.

L’obiettivo principale, ha spiegato la presidente, è quello di far “respirare” il museo, evitando le file interminabili all’ingresso della Piramide e soprattutto gli assalti alla Gioconda di Leonardo da Vinci, spesso impossibile da ammirare a causa della folla.

Di seguito tutte le novità in arrivo e come cambierà visitare lo storico museo di Parigi. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Louvre: cambia tutto sulle visite, la rivoluzione al museo

Cambieranno le modalità di visita al Museo del Louvre di Parigi, dove è in arrivo una piccola grande rivoluzione che dovrebbe migliorare la fruizione delle sale e delle gallerie, riducendo lunghe file e assembramenti. Un cambiamento che potrebbe essere preso di esempio anche da altri musei nel mondo.

La presidente Laurence des Cars è intenzionata a limitare a circa 30mila al giorno il numero massimo dei visitatori ammessi nella struttura. Gli ingressi saranno, dunque, a numero chiuso e gestiti con il sistema delle prenotazioni online, che distribuiranno i visitatori su diverse fasce orarie.

Si farà tesoro di quanto sperimentato durante la pandemia di Covid19, quando fu introdotta la prenotazione online obbligatoria, insieme alla limitazione degli accessi per evitare pericolosi assembramenti.

L’altra misura importante sarà l’estensione dell’orario di apertura, con la chiusura del museo che sarà posticipata di un’ora, dalle 18.00 alle 19.00. In questo modo i visitatori avranno più fasce orarie per organizzare la visita e vedere le opere.

Con l’orario di apertura più lungo, il Louvre assumerà 90 dipendenti in più. Una buona notizia per chi lavora in questo settore.

Infine, l’altra novità riguarda gli ingressi del museo. La presidente vuole alleggerire l’entrata principale sotto la grande Piramide di vetro e acciaio, creata quando i visitatori internazionali erano molti di meno, mentre oggi è troppo affollata. Per evitare assembramenti e lunghe file, il progetto è quello di aprire un quarto ingresso sul lato est del Louvre, rispetto ai tre già in funzione, quello alla Piramide, appunto, e i due ingressi del Carrousel e del passaggio Richelieu.

I cambiamenti annunciati nelle modalità di accesso al Louvre promettono migliorare l’esperienza della visita al più importante museo parigino e potranno essere un modello per gli altri musei.