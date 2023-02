Eros Ramazzotti ha deciso. Non si torna indietro | “Siete pronti?”

Eros Ramazzotti è inarrestabile. Si prepara con oltre 80 date e non si torna più indietro. Inizia il tour europeo: “Siete pronti?” chiede ai fan.

Eros Ramazzotti è un cantante straordinario. Ha letteralmente costruito con le sue mani un pezzetto di storia della musica italiana e quindi non stupisce che abbia fan sparsi un po’ in tutto il mondo.

Fan che, per altro, non vedono l’ora di rivederlo esibirsi dal vivo e finalmente il loro sogno diventa realtà. Eros Ramazzotti – che per altro è in procinto di diventare nonno grazie alla figlia Aurora – è pronto: si parte con il Battito Infinito World Tour alla volta dell’Europa. Prima tappa? Ieri, 3 febbraio, a Lisbona.

Alcune delle date più importanti del tour europeo di Eros Ramazzotti

Ramazzotti ha finito da pochissimo di travolgere e conquistare letteralmente l’America Latina e il Nord America con le sue canzoni. Il tour qui era iniziato ad ottobre 2022 e ora è pronto, con oltre 80 date, a raggiungere alcuni dei palchi più iconici del mondo intero. Come il Mediolanum Forum di Milano, il Pala Alpitour di Torino il Mandela di Firenze, il Mercedes Benz Arena a Berlino, lo Starlite Festival a Marbella e il Music Festival a Cadice. Finendo il 26 agosto 2023 a Laugardalshall, a Reykjavic in Islanda.

La pausa per duettare con Ultimo al Festival di Sanremo

Unico stop? Il 10 febbraio per raggiungere la Città dei Fiori, Sanremo, e duettare con Ultimo sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival facendo per altro un medley delle sue canzoni più famose in assoluto.

Date e biglietti per vedere live Eros Ramazzotti

Se volete accaparrarvi un biglietto per vedere Eros Ramazzotti in tour in Europa è meglio affrettarsi. Prima di tutto trovate si i ticket che le date sul sito www.ramazzotti.com e www.vertigo.co.it. da qui potrete capire qual è la data che più vi affascina, magari unendoci anche un bel viaggio alla scoperta della città di destinazione, e comprare il vostro biglietto per uno dei live più intensi ed emozionanti senza dubbio degli ultimi anni.