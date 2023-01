Divertimento ad alta quota: queste sono le montagne russe da brividi nel mondo

Gli amanti del brivido sicuramente adoreranno anche i parchi a tema e soprattutto le giostre più estreme che regalano grandi emozioni.

Tra tutte le attrazioni quelle più incredibili sono senza dubbio le montagne russe che riescono ad accontentare coloro che amano le altezze ma anche i giochi un po’ estremi. Alcune di queste attrazioni infatti sono così elevate da essere veramente da capogiro.

Non solo però ci sono alcune giostre altissime ma anche spericolate per il tipo di velocità e per la rotazione che garantiscono in corso.

Le montagne russe più folli del mondo

Tra le montagne russe più incredibili al mondo c’è sicuramente Fury 325, si tratta di una giostra montata in un parco in North Carolina, negli Stati Uniti, che tocca i 150 chilometri orari ed è incredibile perché passa su tutto il parco, roteando intorno all’ingresso. Veramente spaventosa come la Red Force che arriva a 112 metri di altezza e si trova in spagna.

Questa è posizionata nel parco Ferrari Land e vuole proprio proporre ai viaggiatori una divertente esperienza, simile a quella sulla Ferrari. Non solo il percorso di quasi 900 metri si fa in pochissimo tempo ma la velocità è incredibile, parliamo di ben 180 chilometri orari. Da non perdere anche la The Tower of Terror II che arriva a 115 metri di altezza e si trova in Australia, questa è stata la prima giostra nel tempo a raggiungere i 160 chilometri orari anche se poi è stata superata. In California sulle montagne russe è vietato urlare.

La classifica delle 3 più spaventose al mondo

Tra le più spaventose al mondo abbiamo la Superman che arriva a 126 metri di altezza, in California. Questa è solo per chi non ha paura perché a volte, con i venti contrari, diventa un’esperienza molto particolare. Per una discesa super veloce c’è la Top Thrill Dragster a 130 metri di altezza in Ohio. Questa fa una rotazione di 270 gradi e arriva a quasi 200 chilometri orari.

Al primo posto si posiziona Kingda Ka che arriva a 139 metri di altezza e a oltre 200 chilometri orari. Vanta quattro treni di colori diversi, con vista spettacolare sul mare e avvitamenti a 270 gradi che fanno veramente girare la testa. Si trova nel parco a tema Six Flags Great Adventure nel New Jersey ed è ufficialmente non solo la più alta del mondo ma anche la seconda più veloce in assoluto dopo quella di Abu Dhabi che raggiunge i 240 chilometri orari.