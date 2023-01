Da non perdere i Treni della Neve con viaggio + skipass, andare a sciare non è mai stato così conveniente. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Raggiungere le località sciistiche a buon prezzo, con un viaggio che include anche lo skipass. Una proposta economica anche per un viaggio in giornata.

Tornano anche quest’anno i Treni della Neve per arrivare fino alle località sciistiche della Lombardia. Il servizio proposto da Trenord per i comprensori sciistici di Aprica e Valmalenco.

Il servizio integrato propone il viaggio in treno + il trasferimento in navetta e lo skipass. comprensori lombardi di Aprica e Valmalenco. Un’opportunità per andare a sciare evitando il traffico e lo stress del parcheggio.

I biglietti dei Treni della Neve sono stati emessi per l’inizio della stagione sciistica dal 5 dicembre 2022 e saranno utilizzabili fino al 15 aprile 2023. Di seguito, tutto quello che bisogna sapere.

Prima vi ricordiamo anche le località sciistiche collegate dal servizio treno + bus di Trenitalia.

I Treni della Neve con viaggio + skipass, andare a sciare non è mai stato così conveniente

Se volete andare a sciare sulle piste dei comprensori lombardi di Aprica e Valmalenco, potete partire con i Treni della Neve di Trenord che offrono un servizio integrato di treno + navetta + skipass. Un viaggio ideale per andare a sciare in giornata.

Conviene approfittare di questo servizio utile che vi permette di raggiungere le località sciistiche in tutta comodità, senza stress di traffico e parcheggio, e soprattutto risparmiando.

La proposta dei Treni della Neve comprende il viaggio di andata e ritorno a bordo dei convogli di Trenord in partenza da tutte le stazioni della Lombardia, fino ala stazione ferroviaria più vicina ad Aprica e Valmalenco. Da qui, il viaggio prosegue con il bus navetta fino agli impianti di risalita per le piste. Il biglietto comprende lo skipass da uno o due giorni. In alternativa allo skipass, solo a Valmalenco si possono scegliere le ciaspole, per una passeggiata sulla neve, al posto dello sci.

Il biglietto per il viaggio

I biglietti per i Treni della Neve si acquistano sul sito web di Snowit, partner di Trenord. Il biglietto per treno, navetta e lo skipass va acquistato entro le ore 17.00 del giorno precedente il viaggio.

Per raggiungere gli impianti di Valmalenco, il biglietto treno + navetta + skipass costa per un giorno 58 euro e per due giorni 86 euro. Come abbiamo detto, al posto dello skipass si possono prendere le ciaspole. Tutto in un unico biglietto. Il treno si prende da qualunque stazione ferroviaria della Lombardia e arriva fino alla stazione di Sondrio, da qui parte la navetta bus per Chiesa in Valmalenco.

Anche per raggiungere Aprica il costo dei biglietto è di 58 euro per un giorno e 86 euro per due giorni. Il treno arriva fino alla stazione di Tresenda-Aprica-Teglio, da qui parte il bus navetta che vi porterà all’ingresso degli impianti sciistici.

Per ulteriori informazioni: www.trenord.it/giteintreno/treni-della-neve-2022-23