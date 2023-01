Lavorare viaggiando? L’offerta di lavoro che fa gola a tutti

Blu Hotels offre lavoro. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi per vivere un’esperienza di lavoro nell’estate 2023 all’insegna del viaggio.

Siamo soliti raccontarvi di tutte quelle possibilità lavorative che comprendono il viaggio come conditio sine qua non.

Ecco allora che, per chi è alla ricerca di un impiego che gli permetta di vivere delle esperienze in giro per il mondo, arriva una nuova offerta di lavoro da Blu Hotels.

I colloqui in giro per l’Italia, come candidarsi

Nei giorni 18 e 19 gennaio al Blu Hotels Brixia di Castenedolo nella zona di Brescia, verranno svolte delle prime sessioni di colloquio proprio per entrare a lavorare all’ interno delle omonime strutture. Si tratta di una ricerca di personale per l’estate 2023 e le posizioni aperte sono circa 100. Ovviamente bisogna fissare appuntamento, inviare la propria candidatura all’indirizzo job@bluhotels.it o attraverso il sito, nell’apposita sezione.

E se non siete riusciti ad organizzarvi in tempo per questa volta? Non temete: ci saranno tantissimi altri appuntamenti per tutto il mese di gennaio e di febbraio nelle diverse sedi di Blu Hotels in giro per l’Italia. Da Forte dei Marmi a Nardò passando per Catania. Basta controllare sul loro sito e muoversi per tempo!

Quali sono le offerte di lavoro?

Ma quali sono le offerte di lavoro? Tra le figure più richieste ci sono quelle del settore della ristorazione: chef de rang, barman, baristi, chef pasticceri, maitre di sala. Altre posizioni lavorative aperte sono quelle del capo ricevimento e di personale qualificato per cameriera ai piani e governante. Importante, soprattutto per chi lavorerà a contatto con la clientela è saper parlare l’inglese e il tedesco. Per il resto in molti casi si ricerca anche un figura junior, quindi persino chi ha pochissime esperienze lavorative pregresse potrebbe iniziare questa avventura ed essere assunto!

Chiaramente questa tipologia di offerta di lavoro vi inserisce nel mondo del comparto turistico e, per una stagione, vi porterà a lavorare in una destinazione lontana da casa. Certo non è un vero e proprio tipo di impegno “viaggante” a tutti gli effetti, ma è una prima occasione per capire che cosa vuol dire veramente lavorare viaggiando e iniziare a valutare se questa tipologia di vita fa per voi oppure no.