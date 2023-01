I luoghi più bizzarri al mondo? Ora puoi vederli anche da casa

Esistono luoghi veramente bizzarri e molto particolari che vale la pena vedere almeno una volta nella vita.

Si trovano in ogni paese del mondo e se non potete visitarli tutti di persona, potete sicuramente fare un giro su Google Maps per scoprire quanto sono effettivamente particolari.

Alcuni luoghi sono insoliti, altri speciali e alcuni bellissimi ma non mancano anche quelli un po’ inquietanti.

I luoghi più strani da vedere

Una delle meraviglie naturali più particolari al mondo è sicuramente Il Guardiano delle Badlans. Si tratta di un ritratto scolpito dagli agenti atmosferici che riporta proprio le forme di una persona con una sorta di copricapo indiano. È così realistico da essere impressionante. Questo si trova in Canada.

Invece in Brasile si trova il Lago a forma di essere umano, è una creazione umana ma è comunque molto particolare e vedendola con Google Maps si vede interamente quindi è molto caratteristica. Una creatura molto bizzarra. Invece se fate un giro per le strade di Tokyo troverete tantissime persone con una maschera a forma di piccione. È veramente inquietante.

Quale cosa più incredibile e misteriosa dei cerchi nel deserto? Da anni si prova a spiegare il fenomeno senza successo. Tra i più famosi c’è il cerchio vicino l’area 51 a Beatty in Nevada. Esiste, anche se non tutti lo sanno, un vero e proprio cimitero per gli aerei. Questo si trova negli Stati Uniti ed è l’Aircraft Greveyard e si chiama The Boneyard. Non tutti sanno che la Coca Cola vanta la pubblicità più grande al mondo. Si tratta di un logo gigantesco, una delle opere di mapvertising, posizionato su una collina enorme.

Luoghi inquietanti e particolari

In Sudan esistono delle colline che hanno la forma delle labbra, sono molto particolari e totalmente naturali. Sono ben visibili perché essendo nel deserto si distinguono facilmente. In Kazakistan è visibile nelle steppe dell’Asia un enorme pentagono che misura quasi 400 metri di diametro, è enorme ed è inciso letteralmente sulla superfice terrestre. Ogni punta è poi circondata da un cerchio. Resta un mistero la sua esistenza. In Argentina, nel mezzo del bosco, esiste una forma di chitarra fatta proprio con gli alberi. Sono 7000 cipressi.

Le Isole matrioska sono molto famose, in Canada si trova l’isola più grande del mondo ma questa è al centro di un lago. La particolarità però è che contiene a sua volta dei laghi e anche delle altre isole. Un luogo da citare sicuramente è Chernobyl che si può visitare proprio grazie a Google Maps. In questo modo si può fare un tour e capire le condizioni attuali della città.

In Messico esiste l’Isla de las Munecas, veramente inquietante. Con tanti manichini, sono centinaia di bambole con teste decapitate e occhi vuoti. Ma esiste anche la città degli spaventapasseri, questa è in Giappone e qui si trovano oltre 400 bambole in giro per la città. In Lituania si trova la collina delle croci, uno spazio invaso da croci di ogni forma e dimensione.

Insomma, di luoghi incredibili ce ne sono tantissimi e ci si può divertire da remoto a visitarli tutti.