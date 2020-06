Chernobyl, il disastro nucleare del 1986: cosa accadde davvero

Tutte le curiosità e i vari retroscena sul disastro nucleare di Chernobyl, avvenuto nel 1986: ecco cos’è successo davvero

Un incidente davvero sconvolgente quello che è avvenuto 33 anni fa, nella notte tra il 25 e il 26 aprile, nella centrale nucleare di Chernobyl, in terra Ucraina che faceva parte dell’Unione Sovietica. Durante l’esplosione sono morte due persone, mentre ci sono state 28 scomparse con radiazioni tra ingegneri e vigili del fuoco nel giro di poche settimane. Secondo le stime dell’ONU ci sarebbero stati quattromila morti complessivi con circa 300mila persone evacuate e un’area altamente contaminata. Questo è stato il risultato di un test di sicurezza che non è andato secondo i piani e gli obiettivi ben stabiliti.

Chernobyl, il disastro nucleare del 1986: i problemi

Tutto iniziò a partire dalle due del pomeriggio con il sistema di raffreddamento d’emergenza che venne disabilitato. Successivamente il test venne rinviato per ottenere le richieste energetiche del paese e soltanto così verso le 23.10 ci fu il permesso per andare avanti. Gli operatori, che dovevano lavorare di giorno, vennero sostituiti con il meno esperto personale notturno, ma rimase il supervisore Yuri Tregub. Così alle 00.28 la potenza del reattore scese da 1.500 a 30 MWt e così per alzare la potenza, andando contro le norme di sicurezza, gli operatori decisero di rimuovere le barre di controllo rivestite di grafite che servono a gestire la reazione di fissione nucleare all’interno del nocciolo. Così dopo l’una di notte il reattore numero 4 esplose come una pentola a pressione liberando un’enorme quantità di grafite e provocando un incendio.

L’incendio sprigionò così una grande nuvola, densa di materiale radioattivo, che comincia a contaminare tutta l’area attorno alla centrale con 336mila persone che vennero evacuate in tutta Europa.