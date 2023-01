Questa è una città interamente di ghiaccio: non crederai ai tuoi occhi

By

Nel mondo ci sono luoghi da sogno e alcuni che sembrano veramente surreali, questo è il caso della città interamente di ghiaccio.

Un paradiso per gli amanti della neve e del freddo, da visitare esclusivamente in inverno quando è possibile visitare torri, palazzi, templi, tutto fatto di ghiaccio.

Non è il semplice paesaggio innevato, qui si tratta di un regno del ghiaccio, la città cinese di Harbin.

La città di ghiaccio

L’inverno è l’unico momento in cui è possibile visitare questa città, i viaggiatori infatti accorrono da ogni parte del mondo per ammirare questa bellezza e scoprire come fanno le persone a viverci.

Nel periodo invernale, ogni anno, Harbin viene costruita da zero. Alle spalle di questa città c’è il lavoro incredibile di centinaia di persone tra cui specialisti del settore ma anche artigiani, artisti e tecnici che lavorano incessantemente per produrre un’intera città.

Harbin fu realizzata per la prima volta nel 1963 e fu così apprezzata da essere un elemento importante della cultura locale. Venne realizzata continuamente fino alla Rivoluzione Culturale e poi fu interrotta per riprendere successivamente nel 1983. Le sculture di ghiaccio nel tempo sono diventate sempre più complesse, tanto da dare vita ad una vera e propria città.

Harbin Ice and Snow World

L’Harbin Ice and Snow World è un evento di fama internazionale perché non è solo un’esposizione di sculture di ghiaccio ma è un maxi paradiso invernale con tanto di Fiera delle Lanterne e il Carnevale di Ghiaccio. Strutturato su 700 mila metri quadri quindi uno spazio veramente immenso, ben oltre una semplice città. Si possono ammirare palazzi ma anche castelli, draghi, case.

I blocchi con cui vengono realizzati gli edifici sono così grandi da essere trasportati lungo il fiume e poi lavorati direttamente in sede. Lo spettacolo è molto suggestivo, tanto da attirare turisti da ogni parte del mondo, il villaggio è fondamentale non solo dal punto di vista estetico, infatti basti pensare ai dettagli che viene riposta per realizzare ogni singolo elemento, tutti gli anni. Scopri dove poter ammirare il colore dell’anno.

Le strutture vengono infatti realizzate ed esposte poi tra dicembre e gennaio e durano almeno fino a febbraio, quando la temperatura è abbastanza fredda da consentire al ghiaccio di essere solido. Per entrare è previsto un ticket di ingresso e la città di Harbin si può visitare dalle 9.30 alle 21 ogni giorno.