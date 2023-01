Fare immersioni in piscina? Ora è possibile, questa è la più profonda al mondo

By

Se volete vivere un’esperienza nuova e fuori dal comune sicuramente dovete provare una delle attività più avventurose ad oggi disponibili nel mondo.

Si tratta della piscina più profonda al mondo, tanto profonda da consentire alle persone di fare vere e proprie immersioni.

Questo spettacolo è stato inaugurato nel 2021 ed è perfetta non solo per gli sportivi ma anche per coloro che cercano esperienze folli.

La piscina più profonda al mondo

Oltre ad essere profonda in modo veramente spettacolare, questa piscina non ha eguali nel mondo perché è a tutti gli effetti una città sommersa. C’è un paesaggio vero e proprio e quindi le persone possono immergersi e scoprire Atlantide. L’edificio ha una forma particolare e omaggia sicuramente uno dei patrimoni di Dubai. All’interno c’è un negozio che vende articoli di vario tipo, un ristorante e anche uno spazio per gli eventi.

Le immersioni si possono fare tutto l’anno, in qualunque momento quindi non c’è il problema del clima o la limitazione delle condizioni generali. Le esperienze si possono fare anche guidate con un team di ricercatori professionisti. Ci sono categorie diverse e possono prendervi parte ragazzi dai 10 anni in poi e adulti. Quindi si va da neofiti ad esperti. Coloro che sono appassionati possono fare immersioni con o senza istruttore, a proprio piacimento.

Una piscina da record

La piscina, certificata dal Guinnes World Record, è la più profonda al mondo con 60.02 metri e contiene 14.6 milioni di litri di acqua, praticamente il corrispettivo di 6 piscine olimpioniche. Ovviamente si tratta di una piscina artificiale, costruita nel 2021 con una molteplicità di tecnologie moderne che permettono di rendere l’esperienza praticamente realistica e molto suggestiva. L’attività può essere svolta dai 10 anni in poi ma si invitano le persone con un’età superiore ai 50 anni a richiedere il parere del proprio medico.

La piscina si trova in una struttura in cemento con un pozzo circolare ed è perfettamente stabile e sicura. Ci sono anche le finestre quindi dall’esterno è possibile vedere coloro che nuotano. La struttura, a forma di ostrica, è grande 1500 metri quadri e può ospitare fino a 100 persone.

Dubai dopotutto è la città dei record con l’edificio più alto del mondo, l’occhio di Dubai, una delle strutture più impressionanti del mondo, ma anche particolarità uniche come la ruota panoramica più grande del mondo o lo sci alpino nel deserto. Sicuramente c’è da divertirsi soprattutto per chi cerca attività particolari.