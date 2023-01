Lionel Messi ha aperto il suo sesto hotel

Siamo pronti a scoprire il nuovo hotel di Lionel Messi? Il calciatore adora il mondo dell’hotellerie e così apre una nuova struttura ad Andorra.

Lionel Messi è uno dei calciatori più apprezzati e temuti di tutto il mondo. Ha da poco conquistato la Coppa del Mondo giocando con la sua squadra, L’Argentina, ed è definito tra i migliori sportivi in assoluto.

Ma quello che forse non sapete è che Messi è anche un imprenditore molto scaltro! E infatti ha da poco acquistato quello che, pare, sia il suo sesto hotel di lusso. Pronti a scoprirne di più?

Messi: calciatore e albergatore di lusso

Ovviamente Messi è finito sulla bocca di tutti per tante curiosità e informazioni in merito alla sua vita personale. Come spesso succede quando un personaggio famoso torna al centro dell’attenzione mediatica per un motivo qualsiasi, si scatena anche tutta una serie di curiosità che si snodano e si srotolano attorno alla sua vita personale. Una voglia morbosa di informazioni e gossip.

E così, dopo aver sentito alcune notizie inerenti alla divieto di volo sopra la casa di Lionel Messi,oggi abbiamo scoperto invece che il calciatore a febbraio aprirà il sesto hotel della sua vita. Firmato proprio Lionel Messi.

Si chiamerà MIM Andorra e sarà gestito dal gruppo Majestic Hotel. L’albergo di Lionel Messi rientra quindi all’interno di una serie di progetti extra calcistici che, ovviamente, il giocatore sta portando avanti. Si tratta di un boutique hotel a 5 stelle che sarà composto da circa 28 camere. Fra queste gli appassionati proprio del calciatore che decideranno di soggiornare qui non potranno perdersi la Messi Suite, dove soggiornare circondate da lusso e comfort di ogni genere.

Nell’albergo di Messi ci sarà anche un’area wellness con una piccola Spa e una palestra. Non manca l’offerta enogastronomico con un ristorante Nandu Jubany’s Hincha’s che propone una cucina tipica argentina, ma anche italiana con le pizze e svariati piatti gourmet. Il tutto per soddisfare i palati più esigenti e variegati, ma rispettando i gusti del suo proprietario!

Messi nel 2017 aveva già iniziato a entrare nel mondo degli hotel perché, nella località catalana di Sitges, aveva già acquistato un 4 stelle. Da quel momento in poi il suo interesse nel mondo alberghiero non si è mai fermato e quindi ha investito diverse cifre importanti proprio in questo settore. Che dite? Prossima tappa una notte nell’hotel di Messi?