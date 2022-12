By

Da sapere: a Capodanno si entra gratis nei musei italiani. Tutte le informazioni utili.

Ottime notizie per chi anche a Capodanno non può fare a meno di storia, arte, cultura e bellezza: domenica 1° gennaio 2023 i musei italiani saranno aperti con ingresso gratuito per tutti.

Domenica 1° gennaio, infatti, sarà la prima domenica del mese, giornata in cui ricorre l’iniziativa della Domenica al Museo, ad ingresso gratuito, che dunque è confermata dal nuovo governo anche per il nuovo anno.

Chi desidera visitare un museo, una mostra o un monumento potrà farlo con accesso libero e gratuito in tutti i luoghi di cultura italiani. Anche alcuni musei non statali aderiscono all’iniziativa. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Ricordiamo, inoltre, che per il periodo natalizio, le aperture straordinarie di musei e luoghi di cultura statali sono previste anche per lunedì 2 gennaio.

A Capodanno si entra gratis nei musei italiani

L’anno nuovo inizierà in bellezza, tra arte, storia e cultura, con la possibilità di visitare musei, monumenti, aree archeologiche, ville e giardini monumentali, archivi, biblioteche, pinacoteche, mostre e tutti i luoghi di cultura statali che non solo saranno aperti il giorno di Capodanno ma saranno ad accesso gratuito.

Il giorno di Capodanno, 1° gennaio, cade nella prima domenica del mese, giornata in cui si svolge l’iniziativa della Domenica al Museo, con ingresso gratuito per tutti, residenti e turisti. Un’occasione perfetta, da cogliere al volo.

Le visite si svolgeranno nei normali orari di apertura dei luoghi della cultura, con possibilità di variazioni essendo un giorno festivo speciale e con obbligo di prenotazione dove sia previsto. Sul sito web del Ministero della Cultura è pubblicato l’elenco aggiornato dei luoghi di cultura aperti il 1° gennaio 2023.

Festeggiare il primo giorno del nuovo anno visitando la Galleria degli Uffizi, le aree archeologiche di Ercolano e Pompei, il Parco archeologico dell’Appia Antica, il Colosseo e il Pantheon a Roma, la Pinacoteca di Brera a Milano, le Gallerie dell’Accademia a Venezia, il Castello di Miramare a Trieste e Villa Pisani a Stra, vicino Venezia, sarà un’esperienza impagabile. Per di più gratuita.

Le aperture a Roma

È sicuramente Roma la città che a Capodanno propone l’offerta più vasta di musei, monumenti e luoghi di cultura aperti, grazie non solo alla Domenica al Museo, a cui aderiscono anche i Musei Civici, ma anche alle aperture straordinarie e alle attività organizzate appositamente per Capodanno.

Tra i luoghi visitabili si segnalano: oltre a Colosseo, Fori e Pantheon, anche le Terme di Diocleziano, la Galleria Borghese, la Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea, l’Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia, il Museo della Civiltà, il Museo Nazionale di Castel Santangelo, il Museo nazionale etrusco di Villa Balbi, la Crypta Balbi e le aree archeologiche dell’Appia Antica e di Ostia Antica.

Inoltre, la Soprintendenza Speciale di Roma ha stabilito l’apertura straordinaria dei seguenti luoghi di cultura: le Terme di Caracalla, Villa di Livia, l’Arco di Malborghetto e il Drugstore Museum, nel quadrante sud-ovest della Capitale.

Capodarte Roma 2023

Come tutti i Capodanni, poi, tornano a Roma le aperture straordinarie, le visite guidate e le iniziative di Capodarte, un programma gratuito di eventi culturali su tutto il territorio cittadino. I protagonisti del mondo della Cultura incontreranno i visitatori nei musei, nei teatri, nei cinema, nelle biblioteche e in altri spazi della città straordinariamente aperti al pubblico.

I Musei in Comune e le principali aree archeologiche (Circo Massimo, Villa di Massenzio) sono aperti dalle ore 11.00 e gratuiti fino a esaurimento posti disponibili. L’area archeologica dei Fori Imperiali è aperta dalle ore 9.00.

In alcuni musei sono in programma visite guidate ed eventi con personalità del mondo dell’arte e della cultura: coma la visita del sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce ai Musei Capitolini e la visita di Marco Lodoli al Museo di Roma in Trastevere.

Per ulteriori informazioni su Capodarte 2023: www.museiincomuneroma.it/it/mostra-evento/roma-capodarte-2023