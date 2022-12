Da sapere sui musei a Natale: le aperture straordinarie, dove andare e cosa vedere. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Ci siamo, mancano davvero pochissimi giorni a Natale e alle agognate vacanze. Dopo le corse ai regali, le cene aziendali, i preparativi per il pranzo di famiglia e le giornate dedicate ai figli, arriva il momento di prendersi del tempo per sé, da dedicare all’arte e alla bellezza.

Gli amanti della cultura, di monumenti, musei e mostre avranno tanto da vedere anche questo Natale, grazie alle aperture straordinarie dei luoghi di cultura durante le vacanze e nei giorni di festa.

Musei e monumenti saranno aperti anche in quelli che sono i giorni di chiusura settimanale, mentre nei giorni festivi seguiranno un orario speciale. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle aperture dei musei a Natale in Italia, giorni e orari.

Musei a Natale: le aperture straordinarie, dove andare

Vi abbiamo già segnalato le mostre più belle da vedere a Natale 2022. Esposizioni da ammirare tra un cenone e pranzo natalizio, per fare il pieno di conoscenza e bellezza, per guardare il mondo con occhi diversi e per scoprire artisti che non conoscevamo o un lato nuovo di quelli che conoscevamo già.

Segnalate le mostre e i luoghi da visitare è importante sapere anche quando poterci andare. Alcuni musei e monumenti sono chiusi nei giorni festivi di Natale, altri sono aperti con orario ridotto. Poi, sono previste le aperture straordinarie del periodo natalizio.

Per i musei, monumenti e luoghi di cultura statali, sono state disposte le aperture straordinarie nei giorni di lunedì 26 dicembre 2022 e lunedì 2 gennaio 2023. Come ha comunicato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Si tratta di giorni in cui, normalmente, molte strutture osservano il turno settimanale di riposo. Invece, in occasione delle feste natalizie i musei in queste giornate saranno aperti, con orario normale e ingresso a pagamento ed eventualmente anche la prenotazione dove è richiesta.

Aperture dei principali musei a Natale

Scopriamo in dettaglio le aperture dei principali musei e monumenti in Italia per il periodo natalizio.

Musei Civici di Roma. Si tratta di tutte le strutture che appartengono al Sistema dei Musei di Roma Capitale, dunque non statali. Durante le festività natalizie, tutti i Musei Civici saranno aperti sabato 24 dicembre fino alle ore 14.00, mentre domenica 25 dicembre saranno chiusi. Nella giornata di lunedì 26 dicembre 2022 saranno aperti, con orario ordinario, solo Musei Capitolini, Museo dell’Ara Pacis e Mercati di Traiano. Poi, sabato 31 dicembre tutti i Musei Civici saranno aperti fino alle 14.00 e domenica 1° gennaio saranno aperti con orario ordinario, sempre tutti i Musei Civici. Inoltre, sono in programma mostre e iniziative dedicate. Per informazioni: www.museiincomuneroma.it/it/mostra-evento/natale-nei-musei-6

Parco archeologico del Colosseo. Comprende il Colosseo, il Foro Romano, il Palatino, l’Arco di Costantino e Meta Sudans, la Domus Aurea, l’Auditoria di Adriano, con i relativi musei. Il complesso, che è statale, sarà chiuso il 25 dicembre, aperto negli altri giorni, dunque il 26 dicembre, e anche il 1° gennaio.

Palazzo Reale a Milano. Importante sede espositiva di molte mostre, Palazzo Reale osserverà le seguenti aperture: sabato 24 dicembre dalle 10.00 alle 14.30; domenica 25 dicembre dalle 14.30 alle 18.30, lunedì 26 dicembre apertura straordinaria dalle 10.00 alle 19.30; sabato 31 dicembre dalle 10.00 alle 14.30; domenica 1° gennaio dalle 14.30 alle 19.30; venerdì 6 gennaio dalle 10.00 alle 19.30.

Gallerie degli Uffizi a Firenze. Complesso che include la Galleria degli Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli e Musei correlati. Sono previste le aperture straordinarie degli Uffizi e del Giardino di Boboli nei giorni di lunedì 26 dicembre e lunedì 2 gennaio con orario ordinario. Mentre domenica 1° gennaio 2023, per la Domenica al Museo, è prevista l’apertura straordinaria degli Uffizi con orario 10.45 – 18.45 e del Giardino di Boboli con orario 11.00 – 16.30, con ingresso gratuito. Tutti gli altri giorni, dal 24.12.2022 al 08.01.2023 le Gallerie degli Uffizi sono regolarmente aperte con orario ordinario (Uffizi: 8.15-18.30; Palazzo Pitti: 8.15-18.30; Giardino di Boboli: 8.15-16.30). I Musei afferenti alle Gallerie degli Uffizi restano chiusi il 25 dicembre 2022.

Segnaliamo, poi, che domenica 1° gennaio si entra gratis in tutti i musei e monumenti italiani. Torna, dunque, anche nel nuovo anno la Domenica al Museo, l’iniziativa lanciata nel 2014 che prevede l’ingresso gratuito per tutti la prima domenica del mese nei luoghi di cultura statali (musei, monumenti, aree archeologiche, parchi, giardini e ville monumentali).