Da sapere: queste sono le città dove si vive meglio in Italia, qualità della vita al top. Chi sale e chi scende. Tutte le informazioni utili.

Come ogni fine di anno, anche quest’anno è uscita la classifica del Sole24Ore sulle città e province italiane con la migliore qualità di vita. Una indagine molto importante sui luoghi dove si vive meglio nel nostro Paese e un valido aiuto a chi pensa di trasferirsi.

La classifica viene stabilita tenendo conto di diversi parametri, come reddito, opportunità di lavoro, consumi, istruzione, salute, servizi, ambiente, sicurezza, cultura e tempo libero.

Nell’indagine di quest’anno ci sono importanti novità, con il podio tutto rinnovato. Scopriamo chi sale, chi scende e la città top che sbaraglia tutte. Ecco cosa bisogna sapere.

Queste sono le città dove si vive meglio in Italia, qualità della vita al top

La nuova indagine sulla Qualità della vita in Italia del Sole24Ore premia quest’anno Bologna, la città capoluogo dell’Emilia Romagna e la sua provincia sono il luogo dove si vive meglio in Italia, secondo i dati raccolti ed elaborati nel 2022.

Non è la prima volta che Bologna si piazza al primo posto in Italia, la vetta del podio per la migliore qualità di vita l’aveva raggiunta anche negli anni 2000, 2004, 2011 e 2020. Dunque appena un paio di anni fa. Mentre nel 2021 Bologna era al sesto posto, guadagna così cinque posizioni.

Bologna scalza Trieste, al primo posto nel 2021, che invece quest’anno scende di sei posizioni e si piazza al settimo posto.

Sul podio, troviamo Bolzano al secondo posto, dal quinto dello scorso anno, e Firenze al terzo, con un guadagno di otto posizioni dall’undicesimo dello scorso anno.

Scendono, invece, Milano, seconda nel 2021 e ottava nel 2022, e Trento che dal terzo passa al quinto posto di quest’anno.

Nell’indagine sulla Qualità della vita, a ciascuna città e provincia viene assegnato un punteggio complessivo sulla base di quelli ottenuti in ciascuno dei 90 indicatori utilizzati per misurare la vivibilità delle città e del loro territorio. Quest’anno, 40 indicatori sono stati aggiornati ai nuovi fattori che nel 2022 hanno inciso sulla vita in città, come inflazione, costo dell’energia, guerra in Ucraina e anche partecipazione alle ultime elezioni politiche di settembre. Questi indicatori sono stati suddivisi in sei macro-categorie: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, società e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero.

Da questi parametri si è stabilito quali sono le città e province d’Italia in cui si vive meglio. Invece, la città e provincia dove si vive peggio è Crotone, il capoluogo calabrese purtroppo conferma l’ultimo posto dello scorso anno.

Bologna città e provincia migliore d’Italia

Bologna è stata premiata per l’alto livello di istruzione e la ricchezza della sua popolazione, raggiungendo il punteggio più elevato, e dunque, il primo posto negli indicatori sul numero di laureati e diplomati e in quello della più elevata partecipazione elettorale alle ultime politiche. Inoltre, è al secondo posto nella macro-categoria di ricchezza e consumi. Mentre nella macro-categoria è settima, ma all’interno è al secondo posto per partecipazione alla formazione continua, basso numero di neet (giovani che non studiano e non lavorano) e tasso di occupazione.

Va meno bene, invece, nella macro-categoria giustizia e sicurezza, con cui si piazza al 95° posto tra le 107 province italiane, anche se in miglioramento di cinque posizioni dall’anno precedente. All’interno di questa categoria, l’indice peggiore di Bologna è quello relativo ai crimini denunciati che la piazza al 104° posto.

Sempre dal Sole24Ore vi ricordiamo la classifica sulle città più sicure d’Italia. L’indice sulla criminalità che poi è confluito nell’indagine generale sulla qualità della vita nel nostro Paese.

La top 5 delle città dove si vive meglio in Italia

Bologna Bolzano Firenze Siena Trento

Tutti i dati sulla Qualità della vita in Italia e la classifica generale del Sole24Ore la trovate qui: lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita