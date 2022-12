Valentina Ferragni sceglie una suite spettacolare: ecco quanto costa

Valentina Ferragni ha soggiornato a Roma e, per l’occasione, ha scelto ovviamente una struttura incredibile, veramente unica nel suo genere. Ha optato per una suite in una delle dimore aristocratiche più belle d’Italia. Scopriamo dove si trova e quanto costa.

La sorella di Chiara Ferragni che lavora come imprenditrice ed influencer ha lanciato la sua linea di gioielli e si trova spesso in viaggio per appuntamenti legati proprio al lavoro. In occasione del suo viaggio a Roma quindi non ha badato a spese.

Per la Città Eterna ha scelto una suite grande quanto un appartamento e con una vista completa su tutta la città, un sogno ad occhi aperti.

Dove ha soggiornato Valentina Ferragni

Valentina Ferragni che ovviamente ha documentato tutto sui social ha scelto un palazzo nobiliare per il suo soggiorno nella Capitale. In questa struttura tutte le camere sono storiche.

L’Hotel infatti è uno degli storici della città dove hanno soggiornato Ernest Hemingway, Byron, Mark Twain e altri nomi illustri. È l’hotel d’Inghilterra che risale al 1845 e si trova in un palazzo del XVI secolo vicino Piazza di Spagna e via Condotti, praticamente nel cuore della città.

Una struttura a cinque stelle che deve il suo nome al poeta Keats che si trovava spesso ad alloggiare in questo hotel insieme alla crema dell’aristocrazia inglese. Oggi vanta 84 camere e suite, ognuna è diversa dall’altra quindi unica nel suo genere. Sono tutte ristrutturate e dotate di ogni comfort, anche se hanno mantenuto intatto lo spirito del tempo che ovviamente è ciò che le rende così caratteristiche.

La camera di Valentina Ferragni a Roma: quanto costa la sua suite

Valentina Ferragni ha scelto la suite attico che si trova all’ultimo piano. Ottanta metri quadri con terrazzo, praticamente un appartamento vero e proprio. L’affaccio è sui monumenti romani, quindi un vero spettacolo. Ovviamente il pernottamento in una struttura del genere ha un costo relativamente impegnativo e non per tutti.

L’hotel offre tra l’altro camere e suite con angolo cottura, sauna, sala da pranzo. All’interno della struttura c’è una terrazza panoramica, due sale riunioni, un caffè e un lounge bar per ogni momento della giornata. Un vero spettacolo, come quello scelto dalla sorella a Parigi.

Una notte nella suite di lusso scelta proprio da Valentina Ferragni costa circa 3000 euro a notte. Ovviamente tutto cambia in base al periodo, quindi se inverno o estate, alta o bassa stagione. Oltre alle foto di questo splendido hotel, la Ferragni ha condiviso molti scatti della città che raccontano tutta la sua poesia e la bellezza che si racchiude nelle vie della città, anche i luoghi meno celebri.