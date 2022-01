Chiara Ferragni a Parigi: la suite di lusso è stratosferica

Chiara Ferragni è a Parigi per le sfilate di haute couture e alloggia in uno degli hotel più belli della città. Ecco dove si trova e com’è la sua fantastica suite.

Chiara Ferragni è volata a Parigi e in questi giorni sta mostrando ai suoi follower le sfilate a cui assiste durante la Haute Couture primavera/estate. I suoi milioni di follower sono attenti ad ogni sua mossa, a ogni suo look e soprattutto al fantastico albergo dove sta alloggiando in questi giorni.

Ecco dove si trova e come si chiama l’hotel di lusso dove dorme Chiara Ferragni, un posto davvero stratosferico.

Leggi anche: A Parigi con il treno super veloce: biglietti a prezzo bassissimo

Chiara Ferragni a Parigi, ecco dove alloggia l’influencer milionaria

Chiara Ferragni nel corso dell’anno vola a Parigi diverse volte, per via dei numerosi eventi relativi alla moda. Anche in questi giorni, infatti, Chiara è nella Ville Lumière per le sfilate di Haute Couture a cui sta partecipando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Per la sua permanenza nella Capitale francese, l’influencer da milioni di flollower alloggia presso l’Hotel de Crillon, uno degli alberghi di lusso più belli della città. Ma scopriamo di più su questo luogo meraviglioso, che ha anche una storia molto interessante.

L’Hotel de Crillon un luogo magico

L’Hôtel de Crillon è un hotel di lusso a Parigi, situato in una posizione molto prestigiosa, ovvero nei pressi di Place de la Concorde, una delle piazze più famose, che risale al 18° secolo con al centro un obelisco egizio di oltre 3000 anni.

Questo stupendo edificio è stato costruito nel 18° secolo per simboleggiare il potere del re Luigi XV. Il palazzo è diventato, poi, la casa del duca di Crillon, di cui l’hotel porta ancora il nome. La sua struttura e architettura sono molto sofisticate e fanno sì che la parte anteriore del Crillon sia classificata come Monumento Storico.

Si dice, inoltre, che il palazzo fu brevemente utilizzato da Maria Antonietta, che presumibilmente vi prese lezioni di pianoforte. Nell’ottobre 1793 fu ghigliottinata, tra l’altro, proprio fuori dal palazzo in Place de la Concorde.

Insomma, non solo un luogo lussuoso dove alloggiare per una vacanza di alto livello a Parigi, ma l’Hotel de Crillon è anche un vero e proprio segno della storia di questa città.