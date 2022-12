Le proposte per viaggi da sogno: la magia della Carinzia a Natale, i luoghi da visitare. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Per visitare luoghi magici a Natale, con paesaggi innevati e laghi dove si specchiano le luci degli alberi addobbati, non c’è bisogno di andare troppo lontano. Oltre confine trovate un’atmosfera da fiaba indimenticabile, quella della Carinzia.

La regione dell’Austria che confina con il nostro Friuli è da tempo una meta di vacanza molto amata dagli italiani, che la frequentano sia in estate sia in inverno. Se d’estate i verdi prati dove stendersi e prendere il sole, i boschi fitti dove passeggiare e i laghi azzurri dove fare sport acquatici sono le destinazioni preferite, l’inverno con il suo manto di neve immacolata e soprattutto il Natale, tra luci di alberi e presepi, offrono esperienze indimenticabili.

Scopriamo cosa vedere a Natale in Carinzia, tra paesaggi innevati, mercatini natalizi, laghi ghiacciati e l’incredibile esperienza delle passeggiate lungo il Sentiero dell’Avvento. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

La magia della Carinzia a Natale, i luoghi da visitare

Se desiderate vivere un autentico Natale da sogno, tra case, sentieri e boschi innevati, luci che brillano dai paesini nella notte invernale, mercatini tradizionali e antiche usanze, allora dovete visitare la Carinzia (Kärnten in tedesco). Questo stato dell’Austria, il più meridionale, confinante con l’Italia, offre itinerari di pura magia in una regione che ha mantenuto intatta la bellezza originaria e le tradizioni.

Qui potete visitare città come Villach e Klagenfurt, i laghi di Wörth e Ossiach, borghi caratteristici e salire sulle vicine montagne per sciare. L’offerta a Natale si arricchisce con i caratteristici mercatini, gli eventi e spettacoli natalizi, i giri sulle carrozze trainate da cavalli nei centri storici e in mezzo alla neve.

Tante sono le attività da fare a Natale, gli eventi a cui partecipare e i luoghi da vedere. Un itinerario in particolare, tuttavia, vi lascerà senza fiato facendovi vivere la magia del Natale come sognavate da bambini.

Il Sentiero dell’Avvento in Carinzia

L’itinerario che non potete perdervi a Natale in Carinzia è la passeggiata escursione lungo il Sentiero dell’Avvento, in mezzo alla neve, tra baite e boschi, alla luce delle lanterne. Questo percorso si trova sul monte Katschberg, nel nord della Carinzia, al confine con la regione di Salisburgo.

Il “Katschberger Adventweg“, come è chiamato in tedesco, è un percorso ad anello di alcuni chilometri a un’altitudine di 1.750 metri, nella riserva naturale della valle Gontal. Il punto di partenza del Sentiero dell’Avvento è al rifugio Pritzhütte, raggiungibile solo a piedi percorrendo la strada Wichtelweg per 2,5 km, in circa 45 minuti, oppure prendendo la slitta trainata da cavalli. Prima di incamminarsi ogni visitatore riceve una lanterna.

Il sentiero è illuminato da lanterne e attraversa un pittoresco paesaggio naturale tra baite ed antichi fienili ma anche attrazioni appositamente ideate per il periodo natalizio, come la foresta di luci, il labirinto di Natale, il presepe vivente con pecore e pony, la capanna dei souvenir e dell’artigianato, con oggetti fatti a mano e intagliati nel legno, i punti ristoro per il tè e gli spettacoli musicali e artistici in vari punti del percorso.

Lungo il cammino, i visitatori saranno affascinati dai racconti dei cantastorie nelle baite e dai suonatori di corno alpino. In una magica atmosfera natalizia.

Con l’acquisto del biglietto d’ingresso al Sentiero dell’Avvento viene dato ai visitatori anche thermos pieno di tè caldo, che potranno riempire gratuitamente nei punti di ristoro lungo il percorso. Oltre al tè, ci si può rifocillare con vin brulè e con una bevanda alcolica locale a base di mela.

Per ulteriori informazioni sul Sentiero dell’Avvento in Carinzia: www.carinzia.at/mercatini/avvento/katschberg