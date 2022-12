Il mercatino di Natale galleggiante da non perdere: è unico al mondo

Nel periodo natalizio ci sono mercatini di Natale in qualunque città e in qualunque Paese, quindi c’è solo l’imbarazzo della scelta per trovare il più bello e particolare.

Tuttavia, uno dei più gettonati e sicuramente unico nel suo genere è il mercatino galleggiante. Una struttura sicuramente diversa che permette di godere di un’esperienza fantastica e di tutta la magia del Natale.

Questo si tiene a pochi passi da Amsterdam, scopriamo dove si trova e soprattutto perché vale la pena visitarlo subito.

Il mercatino galleggiante

Se state pensando di organizzare un viaggio natalizio nei Paesi Bassi, sicuramente dovete fare un tour dei mercatini di Natale del posto. Da quelli di Amsterdam che sono i più famosi e gettonati a quelli di Haarlem che sono i più grandi di tutto il Paese a quelli di Leiden che sono sicuramente differenti perché si svolgono interamente sull’acqua.

Quale Paese se non l’Olanda per creare un mercato interamente sull’acqua. Questo è il primo e unico mercato di Natale galleggiante, un’esperienza di shopping molto particolare. Le piccole casine di legno che espongono oggetti di vario tipo, leccornie del posto e artigianato locale non sono nella piazza della città come avviene solitamente ma si trovano su una piattaforma interamente galleggiante.

Leiden è una città universitaria, meno famosa sicuramente della capitale ma facile da raggiungere. È attraversata da molti fiumi e canali, come ogni cittadina olandese, questa ospita una delle manifestazioni floristiche più grandi del mondo e durante il periodo dell’Avvento un mercatino di Natale tra i più suggestivi. Questo infatti viene strutturato in modo unico, sul canale Nieuwe Rijn. Ci sono circa cento espositori, da acquistare sicuramente il formaggio locale veramente buono, gli zoccoli di legno e i prodotti artigianali ma anche i biscotti tipici olandesi che sono molto gustosi.

C’è tanto divertimento poiché oltre al mercatino, fino al 5 gennaio, è possibile divertirsi sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio. Se ne trovano in ogni città olandese ma questa è molto simpatica perché vi permette di pattinare proprio sul canale ghiacciato. Da vedere anche l’albero gigante che si trova presso Hooglandse Kerkplein, veramente maestoso e molto scintillante. Potete appendere un bigliettino con il vostro desiderio oppure scattare qualche foto sicuramente suggestiva.

La corsa dei Babbo Natale

L’ingresso ai mercatini è totalmente gratuito, come la pista di pattinaggio. Si paga solo se avete bisogno di noleggiare i pattini al momento. Il mercato si trova nel cuore della città, potete arrivare anche in barca poiché ci sono innumerevoli tour che offrono questo servizio. Il mercato è aperto tutta la giornata e ovviamente nel fine settimana è molto affollato. Prima di Natale si tiene, come tutti gli anni, anche la corsa dei Babbo Natale, un’esperienza molto divertente dove tutti i partecipanti si riuniscono per correre travestiti da Babbo Natale. Il ricavato viene offerto in beneficenza, quindi c’è un doppio motivo per partecipare.

Da non perdere anche il centro storico, molto particolare e suggestivo in questo periodo dell’anno. Nel mercato si tengono poi i cori natalizi che sono anche in giro per la città. Partendo da Amsterdam c’è un treno diretto ogni 10/15 minuti, quindi è da non perdere.