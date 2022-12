Meteo Natale e Capodanno: ecco cosa ci aspetta

By

Siete pronti a scoprire quali sono le previsioni meteo per Natale a Capodanno? Cosa ci riserverà il cielo in queste giornate di festa? Vediamo le tendenze dei meteorologi.

Lo sappiamo. È troppo presto per parlare con sicurezza delle previsioni meteo di Natale o Capodanno. Ma sicuramente, per quanto riguarda le tendenze metereologiche per queste giornate di festa, possiamo già a farci un’idea di quello che potrebbe succedere.

Se in questi giorni di Ponte dell’Immacolata vediamo che le previsioni meteo sono piuttosto ballerine. L’Italia è spaccata in due: mentre al nord piove, al sud invece persistono ancora delle giornate di sole e temperature piuttosto elevate. Cosa succederà quindi da qui a Natale a livello meteorologico?

Natale e Capodanno 2023: le tendenze meteo

Per quanto riguarda quindi le ipotetiche previsioni meteo per Natale e Capodanno possiamo dire che la situazione meteorologica sarà piuttosto particolare. Se fino a metà di dicembre dovremmo avere nevicate anche in pianura, verso la fine dell’anno probabilmente si rialzano un po’ le temperature e, quindi, avremo molte più piogge anziché nevicate.

Secondo quanto riportano gli esperti meteorologi fino alla metà del mese la situazione dovrebbe essere piuttosto stabile con temperature fredde, ma in linea con le medie stagionali. A questo si aggiunge una serie di perturbazioni e di piogge che si faranno sentire praticamente per tutta la settimana in arrivo.

Dalla seconda metà di dicembre però, avvicinandoci nettamente alle vacanze di Natale e Capodanno, gli aggiornamenti meteo parlano di un’area di bassa pressione che porta a diverse perturbazioni sull’Italia e precipitazioni copiose. Ben al di sopra della media stagionale insomma.

La preoccupazione per le bombe d’acqua

Si parla di una situazione che andrebbe quasi ad equiparare, per così dire, la siccità di tutta la prima metà dell’autunno e dell’inverno 2022. Ma che allo stesso tempo spaventa moltissimo perché, in caso di bombe d’acqua o precipitazioni abbondanti, il terreno potrebbe non essere pronto ad accogliere tutta questa quantità di acqua e i danni potrebbero essere ingenti.

Per quanto riguarda le temperature nel periodo di Natale Capodanno se sarà confermato l’arrivo delle piogge avremo fino a 3 gradi in più rispetto alle medie. Allo stesso tempo però bisogna prestare particolare attenzione a questo anticiclone “russo-siberiano” che si sta facendo avanti. Secondo le tendenze potrebbe anche arrivare ad impattare sul nostro paese proprio nei giorni che vanno dal 25 al 31 dicembre.