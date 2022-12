Londra è la più bella a Natale: le cose da fare gratis o quasi

Londra è una delle città più belle durante il periodo natalizio, ogni angolo della città è addobbato e le strade sono pura magia. Se cercate il luogo perfetto per vivere la magia delle feste o respirare un po’ di aria natalizia, questo è il posto che fa per voi.

Sicuramente Londra non è proprio la città più economica e talvolta risulta difficile nel periodo natalizio quando già tutti i prezzi normalmente salgono. Tuttavia è una meta che offre anche la possibilità di fare tantissime cose gratis e di godere comunque della sua grande bellezza.

Vediamo nel dettaglio tutte quelle che sono le esperienze migliori da fare nel periodo natalizio per godersi la città e ovviamente anche la sua magica atmosfera.

Londra: cosa fare gratis a Natale

Una delle esperienze di Natale migliori a Londra è ammirare le scultura giganti di The Snowman di Raymond Briggs che si trovano a London Bridge City solo durante le feste. Si tratta di un vero e proprio percorso totalmente gratuito, questi pupazzi di neve sono decorati e realizzati da vari artisti, ognuno rappresenta un giorno del calendario dell’avvento. È un’opera veramente straordinaria da vedere solo a Natale.

Se amate il pattinaggio non potete perdere allora la pista di pattinaggio di Londra. Mentre nelle altre città l’ingresso è a pagamento, quella di Covent Garden è totalmente gratuita. Si ispira sicuramente a quella di New York ma la possibilità di pattinare senza spendere soldi è veramente un’occasione da non perdere. Ovviamente, meglio prenotare per evitare di non trovare posto libero. Il Festival di Natale più bello della città si svolge ad Hyde Park e anche questo è totalmente gratuito. Potete girare tra le bancarelle, magari fare qualche acquisto particolare o godervi semplicemente l’atmosfera delle feste. Ci sono anche spettacoli che sono totalmente gratuiti direttamente in sede.

A Leicester Square si tiene un altro mercato di Natale, molto bello, oltre alle bancarelle e agli chalet di legno tipici qui è possibile ammirare la Grotta di Babbo Natale. Vale la pena fare una passeggiata e sognare ad occhi aperti.

Passeggiare per Londra e ammirare le sue lucine natalizie, gli alberi e la magia è già di per sé un’esperienza indimenticabile. Basterebbe solo questo per amare la città. Ci sono comunque delle zone che sono sicuramente più particolari come la Christmas Light. Non perdete Regent Street, Oxford Street, Covent Garden, Carnaby che sono le strade più suggestive.

I mercatini di Natale di Londra

I mercatini di Natale di Londra sono gratis, i più belli da vedere sono a Southbank Centre, sul Christmas by the River e vicino al City Hall. Anche i grandi magazzini sono da non perdere, in particolare Harrods, Selfridges, Fortnum & Mason e Liberty che vantano i migliori addobbi. Dagli esterni alle scale interne è veramente straordinaria l’attenzione dedicata agli addobbi.

Queste sono le esperienze da fare assolutamente, sono gratuite e soprattutto spettacolari. Tra le città d’Europa sicuramente Londra tiene alta la bandiera soprattutto per il Natale, quindi ne vale veramente la pena visitarla fino a gennaio per godere pienamente di questa atmosfera.