I 10 luoghi più strani da visitare almeno una volta nella vita

Ci sono luoghi veramente incredibili da visitare, non solo perché particolari e unici ma anche perché poco conosciuti. Scopriamo quali sono i 10 più strani che meritano una tappa almeno una volta nella vita.

La Terra è un luogo ricco di città stupende, paesaggi mozzafiato e bellezze uniche tanto nella natura quanto nelle realizzazioni umane.

I luoghi più strani sono delle vere e proprie icone, racchiudono cioè qualcosa di meraviglioso e incredibile al tempo stesso e sono per questo motivo di grande attenzione.

Luoghi più strani da visitare

Il primo luogo da visitare assolutamente è il pozzo di Thor, meglio conosciuto come Thor’s Well che si trova nella riserva naturale Siuslaw National Forest ed è caratterizzata da caverne sotterranee che collegano questa zona in Oregon alla terraferma. La particolarità è proprio la sua geografia infatti qui le onde sono altissime e possono arrivare fino a sei metri, in quel caso l’ingresso è impossibile. Questa zona viene ritenuta il cancello per l’inferno, vista la sua particolarità non proprio florida.

Sempre in America, in Arizona, c’è una delle formazioni rocciose più belle di tutto il Pianeta che risale addirittura al Giurassico. Le due di sabbia per effetto dei venti e degli agenti atmosferici sono state trasformate in vera e propria roccia. Oggi si può camminare su queste montagne che un tempo altro non erano che sabbia in cui affondare i piedi. Il paesaggio è un mix di colori che vanno dall’arancione al rosso.

Più famoso è il Triangolo delle Bermuda che si trova nell’Oceano Atlantico, un luogo noto per essere molto pericoloso, addirittura maledetto. Si racconta che navi e aerei siano spariti letteralmente nel nulla passando in questa zona e ancora oggi c’è grande mistero. Lo stesso sono le linee di Nazca ovvero dei geroglifici enormi che si trovano nella zona costiera del Perù, un tratto di terra molto arido. Queste creazioni che risalgono al 500 a.C. si possono vedere bene solo dall’alto, nessuno ha mai saputo come questi siamo apparsi o si siano formati. Raffigurano scimmie, piante e altri simboli.

Molto conosciuto è il lago di Loch Ness che si trova in Scozia, il più grande di tutto il Paese esteso su quasi sessanta chilometri quadrati e una profondità di 230 metri. Proprio per le sue dimensioni si è sempre parlato della presenza di un mostro marino la cui prima notizia risale addirittura al 1933. In Inghilterra invece ci sono le Fortezze marittime Maunsell da vedere assolutamente. Si tratta di forti che furono creati per proteggere il Paese da un’invasione nazista, quindi risalgono alla Seconda Guerra Mondiale. Sono in cemento e acciaio e sono disabitati ma molto caratteristici.

In Lituania si trova la Collina delle Croci, un luogo dove arrivano pellegrini da tutto il mondo. È una piccola collina con 4000 croci. Questo fu creato per dare ai residenti un posto dove poter commemorare i defunti in guerra e poi nel tempo con i pellegrini il numero di croci è cresciuto sempre più. In Bolivia si trova Salar de Uyuni, un deserto salato immenso, il più grande di tutto il pianeta. Diecimila tonnellate di sale di cui gran parte vengono estratte per gli usi relativi.

Il Lago Macchiato in Canada è uno dei posti più belli di tutto il pianeta, per via della concentrazioni di minerali come argento e titanio sulla superficie dell’acqua si generano delle macchie molto particolari, da vedere assolutamente. Infine i Sette Giganti in Siberia, in una delle aree più desolate della Russia. Sono formazioni rocciose di 60 metri che venivano un tempo addirittura venerate, frutto di ghiaccio e neve che si sono addensati nel tempo.

Questi sono i dieci luoghi più belli, particolari e sicuramente incredibili da vedere sulla Terra ma ce ne sono alcuni in cui accadono cose veramente strane.