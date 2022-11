Antonino Cannavacciuolo lancia il suo panettone per Natale 2022. Quanto costa e dove comprarlo

L’idea regalo perfetta? Il panettone di Antonino Cannavacciuolo è un pensiero di Natale 2022 super interessante.

Chi ha tempo non perda tempo! Natale 2022 è alle porte e trovare un regalo che sia interessante, gustoso e bellissimo non è facile. Per fortuna però arrivano i panettoni dei più famosi chef e pasticcieri d’Italia come quello di Bruno Barbieri.

Fra i tanti che ci sono sul mercato oggi vi vogliamo proporre l’idea regalo del panettone di Antonino Cannavacciuolo per questo Natale.

A Natale regala Antonino Cannavacciuolo! Dai panettoni alle box

Antonino Cannavacciuolo è reduce dell’ottenimento della terza Stella Michelin nel suo ristorante Villa Crespi. Un risultato molto importante e per questo regalare un panettone con la sua firma è un pensiero più che straordinario.

Sul sito web dello chef si trova sia il singolo panettone che tante idee regalo e pacchetti studiati ad hoc per le festività di Natale 2022. Si comincia infatti dal panettone al limoncello, passando da quello vegano, quello alla Melannurca IGP, al pistacchio, alle pere e cioccolato, cioccolato e caffè o classico.

Il costo di questi prodotti è di circa 40 o 50 euro. Se invece cercate una box più completa potete prendere il panettone con una bottiglia di Blanc de Blancs 2017 Extra Brut a 70 euro. In alternativa ci sono le box contenenti sia il dolce che i libri di ricette di Antonino Cannavacciuolo o altri dolcetti come tavolette di cioccolato o creme spalmabili dolcissime con un prezzo che aumenta a circa 100 euro.

Tutte le altre idee regalo firmate Cannavacciuolo

Altre confezioni regalo per Natale 2022 esulano dalle specifiche natalizie, ma sono altre idee molto interessanti come il tris con acciughe, bottarga e tonno rosso firmato Cannavacciuolo. Altro suggerimento è il tris “Napoli in vaso” con un babà, la pastiera e la caprese.

Le possibilità sono tante e alla fine fare un regalo di Natale 2022 firmato Antonino Cannavacciuolo, con o senza panettone è possibile e i prezzi non sono nemmeno così elevati o irraggiungibili. Che ne pensate? È un’idea natalizia interessante non è vero?