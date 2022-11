Le ultime previsioni sul meteo di dicembre 2022: ancora piogge e neve, in arrivo il gelo dalla Russia. Tutti gli aggiornamenti.

Sono ancora giornate di forte maltempo con eventi disastrosi e purtroppo anche mortali, tra frane, smottamenti e alluvioni.

Non c’è tregua per il fragile territorio italiano, che dopo un’estate bollente e di scarse precipitazioni si è trovato a fare i conti con temporali violenti e abbondanti, alluvioni devastanti, forti bufere di vento e mareggiate distruttive.

La fine di novembre e l’inizio di dicembre 2022 saranno ancora caratterizzati da piogge diffuse, forti raffiche di vento e abbondanti nevicate in montagna, con calo delle temperature. Nella prima settimana di dicembre è atteso anche l’arrivo del freddo gelido dalla Russia.

Meteo di dicembre 2022: ancora piogge e neve, in arrivo il gelo dalla Russia

I meteorologi segnalano la formazione di un nuovo ciclone sul Mediterraneo, che alimenterà una nuova perturbazione in arrivo sull’Italia da martedì 29 novembre, con possibilità di piogge forti, anche torrenziali, accompagnate da forti raffiche di vento. Come segnala IlMeteo.it.

La nuova perturbazioni colpirà le regioni del Centro Sud, dal versante adriatico fino alla Calabria e alla Sicilia, dove sono attese le precipitazioni più intense. In queste due regioni potrebbero verificarsi allagamenti e frane sulle zone montuose.

Inoltre, nelle zone colpite dalle piogge, potrebbero manifestarsi temporali particolarmente intensi e insistenti, con rovesci di grandi quantità d’acqua.

Il tempo instabile continuerà al Centro Sud anche nelle giornate di mercoledì 30 novembre e giovedì 1° dicembre, con l’inizio del nuovo mese e della stagione invernale secondo la meteorologia. Mentre da venerdì 2 dicembre una nuova perturbazione raggiungerà anche il Nord Italia, finora rimaste all’asciutto, tra nubi e schiarite. A fine settimana è previsto anche il ritorno della neve a bassa quota su Lombardia e Piemonte. La situazione, comunque, è ancora in evoluzione.

Tendenza meteo dicembre 2022

Nella prima settimana piena di dicembre, da lunedì 5 a domenica 11, le tendenze meteo annunciano l’arrivo del vero freddo e di neve a bassa quota in diverse zone al Nord Italia. Gelo e nevicate diffuse sarebbero la conseguenza della discesa di una massa di aria fredda dalla Russia.

Allo stesso tempo, una perturbazione atlantica favorirebbe la formazione di un nuovo ciclone sul Mediterraneo con nuove piogge al Centro e Sud Italia, ma clima più mite.

Per la settimana successiva, dal 12 al 18 dicembre, la situazione meteorologica non dovrebbe cambiare molto. Potrebbero, tuttavia, arrivare correnti umide e miti meridionali che favorirebbero temperature sopra la media del periodo e anche precipitazioni abbondanti, più autunnali che invernali. Se queste stime fossero confermate, il gelo dalla Russia sarebbe spazzato via da queste correnti più miti, ma non cesserebbero le piogge.

Si tratta, comunque, di tenenze elaborate sulla base di modelli matematici. Per previsioni meteo più precise occorre ancora aspettare qualche giorno.