Perché andare adesso a Bruxelles: i 5 motivi per partire subito

Bruxelles è una delle città più belle e spettacolari d’Europa, anche se non molto gettonata al pari di altre, è molto interessante. Scopriamo perché vale assolutamente la pena visitarla.

La capitale del Belgio è ideale anche per un semplice fine settimana, si raggiunge facilmente dall’Italia e ci sono molti voli diretti anche a buon mercato che partono dalle principali città.

Una città poliedrica, centro d’Europa e molto interessante con una vita particolarmente attiva, monumenti straordinari e specialità culinarie da leccarsi i baffi, come la patatina fritta e le birre.

Perché visitare Bruxelles

La prima cosa che vi dovrebbe spingere subito a visitare Bruxelles è la sua bellezza in questo periodo quando il freddo non si è ancora fatto sentire ed è possibile godere di viste straordinarie sulla città. Ad esempio sul Mont des Arts, dove ci sono i musei, è possibile guardare una delle viste più uniche e magiche su tutta la capitale.

Il secondo motivo, bisogna dirlo, è la birra. Non ci sono paragoni, la birra belga è la migliore al mondo, ci sono tantissimi prodotti da degustare, se ne contano migliaia. Ad esempio nel Delirium cafè è possibile scegliere tra oltre 2400 tipi diversi. Con il fresco autunnale fuori, le giornate che tramontano presto, niente di meglio di una bella birra mentre ci si riscalda magari insieme ad una bella patatina fritta di maison Antoine, le migliori della città.

Un altro motivo è sicuramente la sua bellezza architettonica con i suoi sontuosi palazzi residenziali tra i più belli d’Europa. C’è un grande castello che si trova proprio sulla collina di Coudenberg, una residenza dell’imperatore Carlo V. Si possono esplorare anche il sottosuolo e i giardini che sono veramente spettacolari, questo è uno dei luoghi più belli della città in questo periodo dell’anno.

Passeggiando per la città inoltre è possibile scorgere tante opere d’arte che a volte si confondono nella struttura urbana. Bruxelles è molto famosa per le sue opere d’arte urbana come Bonom, Kool Koor, gli Space Invader. La street art è molto particolare ed insolita, sicuramente uno dei modi più stravaganti per esplorarla.

Bruxelles come altre città ha tanti musei, c’è quello delle Belle arti, il Magritte Museum ma c’è una struttura sicuramente particolare ovvero quello dei fumetti. Con il ticket di ingresso si possono leggere fumetti in oltre 20 lingue, ci sono quelli più famosi al mondo ma anche capolavori sconosciuti. Un luogo perfetto per chi ama il genere e vuole scoprire qualche fumetto di nuova uscita o un vero capolavoro.