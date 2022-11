By

Puoi vincere il Polo Nord: da non perdere il concorso per il viaggio più bello del mondo. Tutte le informazioni utili.

Torna il concorso più affascinante e avvincente dell’anno, la spedizione al Circolo Polare Artico su slitte trainate da cani. Un viaggio per centinaia di chilometri su neve e ghiaccio, tra gli spettacolari panorami del Grande Nord e, se si è fortunati, la vista delle aurore boreali.

Il concorso si chiama Fjällräven Polar, ve ne avevamo già parlato qualche anno fa, quando venne lanciato per la prima volta. Si tratta di una competizione internazionale rivolta a persone da tutto il mondo, non necessariamente esperte di spedizioni nella neve.

In palio c’è il viaggio della vita: una traversata di 300 km nel Nord della Scandinavia, tra Svezia e Finlandia, a bordo di slitte trainate da cani addestrati e accompagnati da guide esperte.

Il concorso era stato sospeso a causa della pandemia e torna ora per il 2023. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Puoi vincere il Polo Nord: il concorso per il viaggio più bello del mondo

Torna l’evento avventuroso più atteso dell’inverno, il Fjällräven Polar 2023, organizzato dall’azienda di abbigliamento e attrezzature da neve svedese Fjällräven, fondata nel 1960. Con un concorso internazionale aperto a tutti, il Fjällräven Polar offre una vera e propria avventura al Circolo Polare Artico e vuole dimostrare che con le conoscenze, l’equipaggiamento e il sostegno adatti chiunque può imparare a vivere e soprattutto ad apprezzare la natura, anche nelle complesse condizioni climatiche dell’inverno artico.

L’evento propone un viaggio di cinque giorni tra la neve e ghiacci del Circolo Polare Artico, tra Svezia e Norvegia, su slitte trainate da cani. I partecipanti attraverseranno fitte foreste innevate, laghi ghiacciati, dormiranno in tenda, si prepareranno da mangiare da soli e impareranno le tecniche di sopravvivenza per resistere a temperature estreme, che possono scendere fino a 30 gradi sotto zero.

Questa straordinaria esperienza sarà offerta tramite un concorso internazionale a cui possono partecipare candidati da tutto il mondo. I 20 fortunati che saranno selezionati partiranno con le slitte trainate da cani e le guide ad aprile 2023.

La spedizione è pensata soprattutto per coloro che difficilmente avrebbero la possibilità di vivere un’esperienza del genere nei vasti spazi invernali del Grande Nord, perché provenienti da latitudini lontane. È anche un’occasione per mettersi alla prova. Non sono richieste esperienze o abilità particolari nelle attività all’aperto, in inverno. Certo occorre una grande capacità di adattamento.

Il viaggio

I 20 partecipanti viaggeranno con 180 cani addestrati e con l’accompagnamento di guide esperte per un periodo di cinque giorni e quattro notti. La partenza sarà ad aprile dell’anno prossimo dalla località di Poikkijarvi, nel comune di Kiruna, nella Lapponia svedese, mentre l’arrivo sarà a Signaldalen, in Norvegia, nel comune di Oteren, nell’entroterra meridionale di Tromsø. Tra le due località, i viaggiatori percorreranno 300 km a bordo di slitte trainate da cani, attraverso la tundra artica e toccando le località di Sevujärvi, Kattuvuoma, Råstojaure e Pälstsa.

A ciascun partecipante sarà assegnata una slitta trainata da cani che dovrà guidare da solo, naturalmente con l’assistenza delle guide esperte, imparando anche a prendersi cura dei cani. Proprio come in un racconto di Jack London.

Una spedizione da togliere il fiato che regalerà ai partecipanti una autentica immersione nella natura artica, tra gli spettacolari paesaggi del Circolo Polare.

Come partecipare

Per partecipare al concorso, dovete compilare il form all’indirizzo https://experience.fjallraven.com/polar/apply

Avete tempo fino al 13 novembre 2022. I nomi dei vincitori, selezionati per prendere parte alla spedizione nell’Artico saranno comunicati con un evento in diretta streaming il 23 novembre.

Leggete con attenzione le condizioni richieste per partecipare al concorso, che sono soprattutto motivazione e capacità di adattamento. Nel periodo tra la data di scadenza di invio delle domande e la selezione dei vincitori sarete chiamati a rispondere a delle challenge su Instagram, si tratta di 3 sfide in cui dovranno dimostrare la loto motivazione e l’interesse per la sostenibilità ambientale.

Per ulteriori informazioni: https://experience.fjallraven.com/polar