Anche chi non ama il Natale si innamorerà di questo Christmas Village tutto italiano

Questo villaggio di Natale tutto italiano sembra essere stato ideato per far innamorare tutti di questa festività così dolce e luminosa!

Anche se per noi è assurdo dobbiamo essere onesti: esistono persone a cui non piace il Natale. Fortunatamente però noi che adoriamo questa festività abbiamo scovato un villaggio natalizio che trasformerà qualsiasi Grinch in un elfo pronto a confezionare regali.

E, per di più, si trova in Italia, in una destinazione perfetta per rispondere a chi si sta chiedendo dove andare in vacanza a Natale 2022!

Il Christmas Village di Viterbo

Il Christmas Village che convertirà chi non ama il Natale in un perfetto aiutante della renna Rudolph si trova a Viterbo, nel Lazio. La città è già di per sé un piccolo gioiello di rara ed incredibile bellezza con un centro storico medioevale considerato tra i più belli e grandi del mondo. Aggiungete poi a questa location tutte le luminarie, gli addobbi e le decorazioni tipiche del Natale. È evidente che si crei un mix perfetto pieno di amore e che profuma di cannella!

Quali sono le attrazioni nel Villaggio di Natale 2022 di Viterbo

Il Viterbo Christmas Village apre le porte il 26 novembre e, fino al 6 gennaio 2023, è pronto ad accogliere migliaia di visitatori. Sarete catapultati in un mondo di elfi, fate, renne e atmosfere natalizie uniche nel loro genere. Ma non solo!

I più piccoli potranno entrare a casa di Babbo Natale , nell’incredibile Palazzo degli Alessandri, una dimora storica del 1400 che incanterà anche i più grandi. Qui i più piccoli potranno anche scrivere e poi spedire la loro letterina.

, nell’incredibile Palazzo degli Alessandri, una dimora storica del 1400 che incanterà anche i più grandi. Qui i più piccoli potranno anche scrivere e poi spedire la loro letterina. In Piazza San Carluccio invece ci incontriamo con la Befana e la sua azienda che produce caramelle e anche un po’ di carbone! Sempre qui poi i bimbi potranno entrare nel villaggio degli elfi , visitare la stalla di Rudolph e salire sulla vera slitta di Babbo Natale per una foto ricordo emozionante.

e la sua azienda che produce caramelle e anche un po’ di carbone! Sempre qui poi i bimbi potranno entrare nel , visitare la e salire sulla vera per una foto ricordo emozionante. E per convertire chi non ama il Natale, nella straordinaria Torre Scacciaricci di Viterbo c’è la casa del Grinch.



Il Villaggio di Natale 2022 di Viterbo è quindi una destinazione sorprendente. Perfetta per innamorarsi di questa festività, ma anche per scoprire le meraviglie di una città incredibile!