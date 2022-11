Le città italiane da visitare quest’anno a Natale, le più belle e spettacolari

Proposte di viaggio per le feste: le città italiane da visitare quest’anno a Natale. Dove andare, i posti più belli. Tutte le informazioni utili da conoscere.



Si avvicinano sempre di più le feste di Natale ed è il momento di organizzare le visite a mercatini natalizi, presepi, borghi e città d’arte. Ogni anno, per il periodo natalizio, le città italiane di vestono a festa, tra luci colorate e alberi addobbati.

È una vera meraviglia passeggiare per le città e ammirare le decorazioni, gli alberi di Natale, i presepi, i mercatini e le vetrine scintillanti. Tutto è festa e nell’aria si respira un’atmosfera di allegria e spensieratezza.

Per Natale, le città allestiscono programmi ricchi di eventi, tra musiche e cori natalizi, spettacoli teatrali, concerti, laboratori per bambini, attività in beneficenza, mercatini tipici, festival delle luci e tanto altro.

Di seguito, vi consigliamo le città italiane da vistare quest’anno a Natale. Le destinazioni di viaggio da non perdere, per un weekend o una lunga vacanza.

Le città italiane da visitare quest’anno a Natale

Tanti e tutti straordinari sono i luoghi del Natale da visitare in Italia. Le città, grandi, medie e piccole, offrono un calendario ricco di iniziative, insieme a vie e piazze illuminate a festa, grandi alberi di Natale, presepi artigianali, divertimenti per bambini e tanto altro.

Per trascorrere alcuni giorni di serenità e divertimento, circondati da gioia e bellezza, ecco le città italiane da visitare quest’anno a Natale, le mete più belle dove andare.

Roma. Il cuore della cristianità è la tappa obbligata a Natale. Roma in questo periodo dell’anno è stupenda. Accanto alle celebrazioni più terrene e frivole, la Città Eterna si riempie di un senso di solennità per le celebrazioni religiose che si tengono in tutte le sue innumerevoli chiese, con il centro degli eventi a San Pietro. Visitare Roma a Natale non solo vi regalerà l’esperienza di una città a festa, con tanti eventi per tutti, ma vi offrirà l’opportunità di partecipare dal vivo ai grandi riti religiosi.

Verona. La città di Romeo e Giulietta diventa ancora più romantica e irresistibile a Natale, per le sue bellissime luminarie, gli spettacoli e gli eventi che qui si organizzano. A Natale, Verona è da visitare anche per il suo spettacolare mercatino di Natale allestito nella centrale piazza Signori nello stile dei classici mercatini tedeschi Christkindlmarkt, con le casette in legno e a cui partecipa anche una rappresentanza degli artigiani e commercianti di Norimberga.

Salerno. Scendendo al Sud Italia, Salerno è la città da visitare a Natale, non solo per la bellezza del suo centro storico, i tanti monumenti da visitare e gli spettacoli a cui partecipare ma soprattutto per le sue favolose Luci d’Artista, vere e proprie sculture di luminarie che ogni anno attirano visitatori da tutta Italia.

Milano. La città della moda diventa spettacolare a Natale, con il grande albero illuminato in piazza Duomo e vicino quello di cristalli Swaroski nella Galleria Vittorio Emanuele II. I negozi e i centri commerciali sono un tripudio di luci, colori, palline e festoni. Lo shopping di Natale, poi, è il top d’Italia. Da non perdere la tradizionale fiera degli Oh bej! Oh bej!, appuntamento irrinunciabile per i milanesi che si tiene del Ponte dell’Immacolata, a partire dal 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, patrono di Milano.

Gubbio. La cittadina medievale umbra si trasforma in un vero villaggio natalizio. Un luogo da fiaba, dove anche gli adulti possono tornare bambini. Sul Monte Ingino, sopra la città, viene acceso ogni anno l’albero di Natale più grande del mondo. Mentre il centro storico è abbellito da installazioni luminose artistiche e presepi, anche a grandezza naturale. Per i bambini c’è la Città di Natale con tanti giochi e attrazioni per loro, insieme ai classici mercatini.

Aosta. Il suo ricco centro storico, tra monumenti romani, medievali e moderni, è bellissimo da visitare in inverno, imbiancato dalla neve e con lo scenario delle montagne tutto intorno. La città di Aosta diventa ancora più bella a Natale, con le luci colorate, gli spettacoli, le tradizioni alpine ma soprattutto con il suo caratteristico mercatino di Natale Marché Vert Noël. Qui trovate tipiche casette di legno che vendono prodotti di artigianato e tante golosità delle feste, una giostra per bambini in stile Belle époque e tanto divertimento per tutti.

Como. L’ultima città che vi proponiamo, non certo la meno importante, è l’incantevole Como. Bagnata dalle acque dell’omonimo lago, Como è da visitare a Natale soprattutto per il suo eccezionale Festival delle Luci, con tutti gli edifici illuminati da luci colorate e animazioni in videomapping. A Natale, Como diventa la Città dei Balocchi, con mercatini natalizi, una giostra settecentesca, la ruota panoramica e soprattutto le suggestive installazioni luminose del Magic Light Festival.