La nuova casa di Fedez e Chiara: addio all’affitto, ora c’è la piscina!

Fedez e Chiara Ferragni in una casa nuova? Una nuova sistemazione acquistata sue due piani e, pare, avrà anche la piscina.

Un anno fa Chiara Ferragni ha annunciato sui social che a metà 2022 avrebbe cambiato casa insieme a Fedez. Ma a oggi, 3 novembre, dalle foto postate e dai video sembra che i Ferragnez siano ancora nella loro vecchia casa.

A maggio 2021 Chiara aveva svelato ai fan che finalmente lei e Fedez avevano trovato la casa dei loro sogni da acquistare visto che, dove vivono ora, sono in affitto (no, non sappiamo quanto costa e quanto spendono anche se probabilmente la cifra è da capogiro). Ma dove si trasferiranno i Ferragnez? Dove hanno trovato la loro casa nuova?

Quando si trasferiranno Fedez e Chiara?

L’influencer avevva spiegato che, anche se la definisce casa, in realtà è un appartamento che è ancora in costruzione e che doveva essere pronto, verosimilmente, a metà 2022. Eppure ora siamo a novembre e del trasferimento dei Ferragnez ancora niente!

Come ha raccontato la Ferragni, sembra che l’appartamento da sogno di Fedez sarà pronto nella primavera 2023 visto che è ancora in costruzione. E, per di più, pare che avrà anche una bellissima piscina!

Dove hanno comprato la casa nuova i Ferragnez?

Dove sarà la nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni? Questo ancora non è dato saperlo a 100%, ma sicuramente sarà sempre a Milano dove i due hanno tutti gli affetti, gli uffici e il lavoro. Precisamente nel quartiere di CityLife.

Chiaramente massimo riserbo per loro, ma visto che sono anche sempre super social siamo anche certi che quando potranno farlo condivideranno con i fan tutti i dettagli sul loro trasferimento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Tuttavia qualche spoiler lo abbiamo già visto che Il Corriere della Sera aveva ipotizzato che il nuovo appartamento sarebbe stato nella parte sud di CityLife. Proprio qui Generali Re è in via di realizzazione di un esclusivo palazzo e si vociferava che dei 108 appartamenti l’attico fosse già stato visionato da Chiara e Fedez. Gli architetti sono Filippo Fiora e Federico Sigali di 131design!

Insomma il trasferimento di Chiara Ferragni e di Fedez è alle porte e la casa sarà pazzesca.