Proposte di viaggio da non perdere: ecco le mete al caldo imperdibili dove andare in vacanza il prossimo inverno. Tutti i consigli utili da conoscere.

Se non lo avete ancora fatto, è arrivato il momento di prenotare il vostro viaggio al caldo per il prossimo inverno. Non che qui in Italia faccia poi così freddo, ma desiderate un vera vacanza di sole e mare per gennaio e febbraio dovete scegliere le vostre destinazioni ora.

Avere la possibilità di fuggire in una località di mare dove è caldo come in piena estate anche durante l’inverno è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Non è solo un privilegio per pochi perché è possibile trovare diverse offerte low cost imperdibili e non c’è nemmeno bisogno di andare fino all’altro capo del mondo.

Se anche voi sognate la vacanza di mare e sole al caldo, dove è estate quando da noi è inverno e fa freddo, vi segnaliamo le mete imperdibili per un viaggio indimenticabile.

Le mete al caldo imperdibili dove andare in vacanza il prossimo inverno

Sono tanti i posti dove trovare il caldo estivo in inverno, alcuni molto popolari e molto frequentati dagli italiani. Tra destinazioni classiche e qualche novità, ecco dove andare in vacanza durante l’inverno 2023.

Maldive. Sono la meta di viaggio invernale al caldo più amata dagli italiani. Le Maldive sono una destinazione imperdibile, dove ormai si può viaggiare liberamente, senza più restrizioni per la pandemia. Un motivo in più per andarci. Inoltre, con alcuni accorgimenti potete organizzare una vacanza alle Maldive con una spesa molto contenuta.

Mar Rosso. Un’altra destinazione molto frequentata dagli italiani, tra Sharm-el-Sheik, Hurghada e Marsa Alam, il Mar Rosso, e in questo caso l’Egitto, offre tantissimo per la vacanza al mare d’inverno. Resort che servono piatti della cucina italiana, spiagge ampie e spaziose dove stare in libertà e tranquillità, escursioni e snorkeling accanto a barriere coralline spettacolari, la vacanza sulle spiagge del Mar Rosso è perfetta per il relax e il divertimento.

Capo Verde. Questo incredibile arcipelago dell’Oceano Atlantico, al largo delle coste del Senegal, offre l’estate tutto l’anno. Qui il clima è tropicale secco, con il caldo stemperato dal vento. Le isole di Capo Verde offrono paesaggi eccezionali e sono indicate sia per l’attività balneare, bagni di sole e mare, sia per le escursioni nella sua natura selvaggia. Per chi ama il movimento e l’avventura. Vi ricordiamo le nostre guide a Capo Verde e alle sue spiagge.

Santo Domingo. La Repubblica Dominicana con la località di Santo Domingo è tra le mete preferite dagli italiani per le vacanze al caldo in inverno, specialmente a Capodanno. Qui trovate una infinità di resort e villaggi dedicati, con tipici bungalow, spiagge private, ristoranti con cucina internazionale, negozi per lo shopping, caffè, bar e discoteche. Da non perdere le escursioni, anche in elicottero. Insomma, qui non vi annoierete di certo.

Isole Canarie. Infine, per restare sul classico, non possono mancare le Isole Canarie, la meta al caldo in inverno per chi non vuole andare troppo lontano e restare entro i confini europei, anche se siamo al largo delle coste dell’Africa nord-occidentale. Le Canarie, come tutti sanno, fanno parte della Spagna e dunque per visitarle sono sufficienti i documenti richiesti per entrare in Spagna, senza tante seccature.

Per raggiungere l’arcipelago, poi, sono disponibili diverse offerte di voli low cost. Tenete d’occhio anche quelle di Binter Canarias, la compagnia aerea delle Isole Canarie che collega le isole all’Italia e lancia periodicamente promozioni imperdibili. Certo, alle Canarie in inverno non fa caldo come alla Maldive o a Santo Domingo ma le temperature sono piacevoli e se per il bagno è un po’ freddo, si può tranquillamente prendere il sole. Le isole con le temperature più calde in inverno sono Gran Canaria e Tenerife. Buon viaggio!