Gli edifici più strani al mondo: sono tanto bizzarri quanto incredibili

Visitare una città vuol dire anche perdersi nella sua architettura, ci sono posti incredibili e strutture che sembrano uscite da un film. Scopriamo quali sono gli edifici più bizzarri al mondo e dove si trovano.

Vi sarà capitato di visitare un paese e scoprire quanto l’architettura possa essere rappresentativa di quel posto. Basti pensare agli azulejos in Portogallo, agli edifici catalani di Barcellona o all’eleganza di quelli parigini. C’è sempre un tocco di unicità e personalizzazione.

Tra tanti elementi però è possibile scorgere anche qualche luogo bizzarro e insolito che desta molta attenzione. Non sono pochi gli edifici strani e particolari ed è per questo che abbiamo selezionato i più belli al mondo.

Gli edifici più belli al mondo

Il primo edificio che merita una citazione è la Casa Danzante di Praga, famosa come Ginger e Fred, per Fred Astaire e Ginger Rogers. Questo palazzo, di straordinaria bellezza, evoca infatti due figure che danzano. È uno dei cult di Praga, da vedere assolutamente. Un puro esempio di architettura contemporanea, una parte è destinata ad un hotel quindi si ha la possibilità di alloggiare all’interno. La casa si trova nel quartiere di Novè Mesto, vicino al fiume Moldava. È stato costruito al posto di un palazzo distrutto nella Seconda Guerra Mondiale. Due torri di vetro e acciaio, inizialmente non fu idillio con la città perché rispetto all’architettura antica era una nota stonata. Poi l’insoddisfazione è diventata un vanto perché tutti amano questa opera d’arte.

Un altro edificio straordinario, che sembra uscito da un fumetto, è Crooked House che si trova in Polonia. Una costruzione tutta storta che ospita un centro commerciale. Non a caso l’ispirazione per la sua nascita sono proprio le fiabe di Jan Marcin Szancer e Per Dahlberg. L’edificio è tutto irregolare, è il più fotografato di tutto il Paese, dopotutto è particolare non solo all’esterno ma anche all’interno. Merita assolutamente una visita perché si tratta di un’opera tanto visionaria quanto particolare che vi lascerà senza fiato se vista da vicino.

Un altro edificio molto particolare è la Casa Cesta che si trova in Ohio, a Newark. Questa struttura è veramente a forma di cestino da pic nic. Non è un caso, infatti la struttura ospita una famosa fabbrica di cesti di acero e quindi la realizzazione è stata fatta proprio per identificare il tipo di lavorazione che si svolge all’interno. Oltre al cesto, di per sé già straordinario, c’è un’altra particolarità, al di sotto dei manici c’è un soffitto interamente realizzato in vetro che permette di ammirare sempre il cielo.

Il Museo Guggenheim di Bilbao è straordinario e all’avanguardia, la struttura ha una forma incredibili, uno dei gioielli dei Paesi Baschi. Ma non solo, tutta la zona adiacente è ricca di verde è c’è un’enorme scultura di Puppy, un cucciolo di cane. Se andate a Bilbao non perdetevi questo museo che offre uno spettacolo tanto con la sua collezione interna quanto con la sua struttura esterna.

La Kansas Library sicuramente vi farà impazzire: una biblioteca ospitata in un edificio a forma di libri. Una vera chicca per chi visita il Missouri. La facciata è un vero e proprio scaffale con i libri, 22 titoli di vario tipo, tra cui grandi capolavori che sono stati accuratamente scelti dal sondaggio popolare.

Non vi sembrerà reale il Graz in Austria, il Museo di arte contemporanea della città che è ospitato in una struttura dall’architettura bizzarra dal nome Friendly Alien. Si tratta di un alieno gigante che si contrappone fortemente agli altri edifici nel cuore del centro storico della città.

Anche l’High Heel Wedding Church merita una citazione. Questa è una chiesa a Taiwan che ha la forma di una scarpetta da donna. Totalmente trasparente, 16 metri in altezza e 10 in larghezza con 332 parti totalmente di vetro blu. La costruzione è famosissima in città e, come è possibile immaginare dal nome e da quello che evoca, è pensata chiaramente per invitare i cittadini e i residenti a sposarsi proprio in quel posto.

Questi sono solo alcuni degli edifici più belli e bizzarri al mondo, ce ne sono praticamente ovunque anche in Italia e anche in molte città storiche dove non ci si aspetta di incontrarli.