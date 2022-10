L’India “ci ruba” la Torre di Pisa: un edificio pende così tanto da fare impressione!

Ebbene sì, la Torre di Pisa non è la più pendente al mondo, c’è un nuovo edificio che la batte e si trova in India. Scopriamo dove si trova e perché è così famoso.

La Torre di Pisa è un monumento iconico proprio per la sua forma inclinata, tuttavia anche l’India vanta un tempio molto particolare che è pendente ed è addirittura più storto della Torre di Pisa, quasi da fare spavento.

Si tratta del tempio di Ratneshwar Mahadev che si trova a Varanasi ed è famoso in tutto il mondo proprio per la sua pendenza.

Il tempio indiano che batte la Torre di Pisa

Questa struttura singolare che di fatto supera persino la nostra Torre di Pisa è inclinata di ben 9 gradi, praticamente oltre il doppio della Torre di Pisa che invece ha una pendenza di 4 gradi. La città dove sorge il tempio è ritenuta santa e la struttura è molto conosciuta non solo a livello locale. Ovviamente ci sono tanti templi in zona ma solo questo ha richiamato l’attenzione internazionale proprio per la sua formazione.

Si tratta di uno dei monumenti più fotografati al mondo proprio per la sua caratteristica inclinazione. È stato edificato vicino a Manikarnika Ghat. Questo tempio pendente è conosciuto anche come Kashi Karvat che vuol dire proprio tempio che si appoggia su un lato.

La struttura è alta 12 metri ed è stata costruita parzialmente nell’acqua infatti ancora oggi una parte dell’edificio risulta sommersa per gran parte dell’acqua. Questa è ritenuta anche la zona più sacra perché si trova in un punto più basso del Gange. Secondo alcuni storici questo tempio risale attorno al 1830 e venne edificato dalla regina Baija Bai di Gwalior per la famiglia reale. Nelle foto che mostrano la struttura originaria si nota che chiaramente non è inclinato ma perfettamente diritto. Il terreno però nel tempo ha ceduto e quindi ha permesso al tempio di inclinarsi progressivamente.

Secondo i locali il tempio è stato invece proprio progettato per inclinarsi nel tempo. Non mancano storie e leggende sulla sua nascita ma anche su questo dettaglio particolare. Si racconta che un servitore fece costruire un tempio per sua madre, una volta terminata l’edificazione fu felice di aver saldato il debito con la madre. Ma appena pronunciò queste parole, il tempio iniziò a inclinarsi per dimostrare in senso metaforico che il “debito” verso un genitore è qualcosa che non può essere ripagato, tanto meno poi con un oggetto.