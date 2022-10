I 5 quartieri più incredibili al mondo: c’è anche una città italiana

I quartieri di una città possono essere veramente incredibili da visitare durante un viaggio, si possono scoprire angoli misteriosi e anche capire com’è realmente la vita di quel posto. Scopriamo i più belli da visitare.

Ci sono alcuni quartieri che sono famosi e conosciuti in tutto come Notting Hill a Londra, il Bronx a New York ma ci sono anche delle zone meno conosciute dai viaggiatori che andrebbero visitate subito.

Tra queste cinque perle selezionate accuratamente c’è anche un quartiere italiano molto particolare e sicuramente simbolico da vedere.

Quartieri più belli da visitare

Non c’è niente di meglio durante un viaggio di perdersi per la città, scoprire i quartieri, le strade. Questo è un modo autentico per vivere il posto, senza meta. Alcune strade, alcune aree urbane, sono oggi vere e proprie attrazioni. Abbiamo selezionato quelli che sono i quartieri più belli e incredibili al mondo, la top five, all’interno del quale c’è anche un quartiere italiano.

Tra i quartieri più belli al mondo non si può non citare l’Eixample di Barcellona, caratteristico per l’architettura, l’energia, gli spazi verdi e ovviamente la sua vita super cool. In questa zona della città, tra le più belle in assoluto, ci sono delle abitazioni particolari, non solo il quartiere è una sorta di scacchiera ma hanno anche delle corti interne per ogni palazzo. Questo è molto particolare e suggestivo da vedere. Sicuramente Barcellona vanta alcuni dei quartieri più incredibili di tutto il mondo ma questo è imperdibile durante una visita in città.

Un altro quartiere di grande pregio è Notting Hill, famoso per il film omonimo, ma sicuramente uno dei più spettacolari al mondo. Colorato, iconico, vivace. Questa zona è trendy ed è molto amata per la Portobello Road, una strada famosa per il mercato d’antiquariato più bello di tutta Londra. Qui si trova anche l’Electric Cinema, tra i più noti e particolari in assoluto di tutta Europa. Ci sono anche boutique, locali e ristoranti da non perdere. Questo quartiere è stato l’idillio perfetto per una delle storie d’amore più belle del cinema ed è molto romantico e anche super colorato.

Nella classifica della top five c’è anche una città italiana ovvero Napoli e in particolare il rione Sanità, quello del famoso Totò. Questo luogo unisce arte e cultura, architetture particolari e anche molti contrasti. Si trovano i mercatini, i locali con i prodotti tipici e anche ristoranti da provare assolutamente. Ci sono gli edifici storici, le Catacombe di San Gennaro, il Palazzo dello Spagnolo e ogni angolo sembra una scoperta per il visitatore, tra il caos delle vie centrali e popolari che si animano ogni giorno e sono piene di vita fino a notte fonda. Qui potrete trovare non solo un quartiere ma un pezzo di storia della città, dove lasciarvi trasportare.

Non può mancare Amsterdam nella classifica, l’Olanda vanta quartieri che sembrano cartoline dipinte per la loro bellezza. In particolare la zona Noord della città è molto creativa e autentica. Differente da quello che si potrebbe immaginare e per questo sicuramente da visitare. Se tutti ovviamente tradizionalmente si dirigono a sud, è questa la vera perla in espansione. La zona si raggiunge con un comodo traghetto gratuito alle spalle della stazione centrale e permette di vistare un’area densa di cultura e viva. Si tiene qui il mercato delle pulci più grande al mondo, c’è lo skatepark e anche il museo del cinema. Insomma, un’area diversa tutte le altre che lascia i palazzi eleganti del centro per dare un tocco di creatività.

Un altro quartiere spettacolare è in Portogallo, a Lisbona. Il quartiere Alvalade è in stile tipicamente gotico e mixa stili molto diversi. Affascinante, con negozietti, musica e caffè. Questa è una zona creata dopo la riorganizzazione della città. Una vera gemma di Lisbona da vedere assolutamente, differente rispetto a tutti gli altri che sono una vera e propria icona. Il quartiere è nella zona nord di Lisbona e si raggiunge facilmente con i mezzi pubblici, grazie ad una rete di trasporti molto efficiente.

Questi cinque quartieri sono unici, particolari ma anche variegati: ci sono grandi classici come Notting Hill e anche qualcosa che non ti aspetti come la zona a Nord di Amsterdam, uno spaccato autentico sulla vita delle città.