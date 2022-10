Dove andare per il ponte di Ognissanti (senza spendere una fortuna!)

Il ponte di Ognissanti si avvicina e sono molte le idee per questo lungo fine settimana d’autunno. Si tratta di un bel viaggetto in un periodo ottimale per gli amanti della natura. Scopriamo cosa fare e soprattutto come risparmiare.

Il ponte del primo novembre quest’anno è particolare perché di fatto il Giorno dei Santi cade di martedì quindi ci sono quattro giorni a disposizione da poter utilizzare per poter organizzare un fine settimana lungo da qualche parte, in Italia o all’estero.

Ovviamente, trattandosi del ponte più lungo autunnale, sarebbe ottimale sfruttare il periodo per poter ammirare la natura dal vivo, prendendo parte a qualche tour nel bosco ma ci sono anche tantissime mostre e sagre da fare.

Ponte Ognissanti: idee di viaggio

Se quattro giorni di vacanza possono essere molto appetitosi per un fine settimana fuori, di contro ovviamente si pensa alla spesa poiché nei giorni di festa i prezzi sono sempre gonfiati. Per chi sceglie di viaggiare in Italia sicuramente può essere ideale una bella gita alle terme, in questo modo si può staccare dalla routine e comunque non allontanarsi eccessivamente, in alternativa si può pensare ad una bella gita al mare. Senza il caos che pervade la stagione estiva è molto più gradevole e in zone come la Campania o la Sicilia è ancora possibile fare il bagno.

Se avete voglia di allontanarvi, una bella idea in questo periodo per non spendere molto è la Croazia che offre veramente un paesaggio mozzafiato con tanti parchi naturali e aree protette. Questi si estendono su un’area di circa otto mila chilometri quadrati quindi praticamente c’è scelta per tutti. Ci sono cascate, oasi naturali, laghi e tutto completamente gratuito.

Per chi invece vuole fare un’attività diversa dal solito c’è Lucca perché proprio in quel fine settimana si tiene il Comics & Games, quindi per gli appassionati del genere sarà la meta perfetta. Ci saranno videogiochi, cinema, tv, fumetti. Un luogo perfetto anche se viaggiate in famiglia.

Se volete fare un viaggetto per un po’ di sole e un bel clima tiepido allora c’è la Grecia che è imbattibile anche in questa stagione. I paesaggi sono straordinari, non c’è più il caos dell’estate e ci si gode ogni momento sulle isole. In alternativa si possono scegliere anche le Canarie che sono molto più economiche in questo momento dell’anno. Oltre alle spiagge, ancora praticabili per il clima mite, ci sono tante esperienze ed esperienze da fare in modo completamente gratuito.

C’è quindi solo l’imbarazzo della scelta per questo lungo fine settimana che offre sicuramente il momento perfetto per un viaggio.