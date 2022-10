Le sagre da non perdere: ecco gli eventi più golosi di fine ottobre: dove andare fra castagne e cioccolata. Tutte le informazioni utili.

Il mese di ottobre è tradizionalmente dedicato alle sagre e alle manifestazioni gastronomiche legate ai prodotti di stagione e non solo. Tra gli eventi più golosi e imperdibili ci sono quelli dedicate alle castagne e al cioccolato.

La castagna è il tipico frutto di autunno che si raccoglie e si gusta nel mese di ottobre. Tante sono le sagre, le feste, i mercatini e le manifestazioni dedicate alle castagne, da gustare in tante preparazioni e ricette.

Non solo castagne, anche la cioccolata, in tutte le sue versioni, è protagonista degli eventi gastronomici di ottobre. Scopriamo insieme gli eventi dedicati a questi prodotti golosi dove andare ancora a fine ottobre. Di seguito, tutto quello che bisogna sapere.

Gli eventi più golosi di fine ottobre: dove andare fra castagne e cioccolata

Vi segnaliamo gli eventi gastronomici dedicate alle castagne e alla cioccolata in programma per la fine di ottobre in Italia. Ecco dove andare.

Vicino a Roma, nel Comune di Segni non dovete perdervi la Sagra del Marrone Segnino, in programma nel weekend del 21-22-23 ottobre. Uno storico evento, giunto alla 65^ edizione, con degustazioni, spettacoli e un corteo storico. Il Marrone Segnino è una specialità locale, una varietà più grande della castagna comune e dal sapore deciso e dolce. Sempre in provincia di Roma, segnaliamo la Festa della Castagna di Riofreddo, in programma nei giorni 30 ottobre e 1° novembre, ma non il 31 ottobre, con una passeggiata gastronomica per le vie del borgo.

Nel weekend dal 21 al 23 ottobre, è da non perdere la Sagra dei Marroni a Rocca Massima, in provincia di Latina, con degustazioni, mercatini e spettacoli per tutti. Sempre nel Lazio, ma famosa in tutta Italia, è la Sagra della Castagna di Vallerano, in provincia di Viterbo, iniziata l’8 ottobre e in corso fino al 1° novembre. A due passi da Vallerano, sempre in provincia di Viterbo, a Canepina si celebrano le Giornate della Castagna, nei weekend 22-23, 29-30-31 ottobre e 1° novembre, con distribuzione gratuita di caldarroste.

In Campania, non dovete perdervi le sagre e feste dedicate alle castagne a: Casano Irpino (Avellino), 22/23 ottobre; Civitella Licino, frazione di Cusano Mutri (Benevento), dal 21 al 23 ottobre; Volturara Irpina (Avellino) weekend 21-23 ottobre; Bagnoli Irpino (Avellino) nei weekend 21-23 e 28-30 ottobre; Cervinara (Avellino) nei giorni 28, 29 e 30 ottobre; Sito (Salerno) nei giorni 29, 30, 31 ottobre e 1° novembre; Roccadaspide (Salerno) nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre.

In Toscana è imperdibile l’appuntamento con la Sagra del Marron Buono di Marradi, in provincia di Firenze, con gli ultimi due appuntamenti nelle domeniche 23 e 30 ottobre. Marradi si può raggiungere a bordo del treno storico a vapore, un’esperienza straordinaria. Sempre in provincia di Firenze, a Palazzolo sul Senio si svolge tutte le domeniche di ottobre la Sagra del Marrone e dei frutti di bosco, con stand gastronomici. In provincia di Prato, a Bacchereto di Carmignano ultimo weekend il 22-23 ottobre per la Festa della Castagna, con stand gastronomici.

Cioccolato

Per gli eventi dedicati al cioccolato, ricordiamo che il 23 ottobre sarà l’ultimo giorno di Eurochocolate a Perugia. La grande manifestazione è in corso al centro Umbriafiere di Bastia Umbra, con tanti espositori e degustazioni da non perdere.

Nel weekend dal 21 al 23 ottobre, si terrà a Roma, a Villa Borghese, in Viale delle Magnolie, la Festa del Cioccolato Artigianale, giunta alla quarta edizione. Tre giorni dedicati a golosi prodotti artigianali di cioccolato, tra degustazioni, laboratori e divertimento.

Infine, l’altro evento da non perdere dedicato al cioccolato è Sciocolà, il Festival del Cioccolato a Modena, dal 29 ottobre al 1° novembre. Parteciperanno maestri cioccolatieri e pasticceri, per un festival goloso dedicato al cioccolato artigianale in tutte le forme. Il programma prevede eventi gastronomici, culturali e intrattenimento.