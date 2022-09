Toscana, 3 borghi del vino dove andare assolutamente a Settembre

Settembre è il mese del vino e non c’è luogo migliore della Toscana dove organizzare un bel fine settimana a Settembre per poter fare degustazioni, visite alle cantine e un po’ di shopping.

Per gli amanti del nettare degli Dei non c’è occasione migliore di quella che cade tra settembre e ottobre con tanto di vendemmia per visitare la Toscana. L’Italia è un’eccellenza mondiale nella produzione vinicola e sicuramente la Regione è una delle principali.

Inoltre, grazie ai panorami mozzafiato e alle tante cantine da poter visitare permette di organizzare una bella gita per gli amanti del genere dove sperimentare e divertirsi. Scopri anche quelle che sono le destinazioni perfette per gli amanti del vino.

Borghi del vino da visitare in Toscana

In Toscana ci sono una grande quantità di borghi del vino quindi è possibile fare un tour molto ampio se si ha la possibilità di un pernottamento più lungo. Per chi vuole organizzare un fine settimana o una gita breve, ci sono tre città da non perdere assolutamente.

La prima meta da non perdere è Montepulciano, città medievale che sorge sulla collina. Questa è letteralmente circondata da vigneti ed è molto famosa per la produzione di vino Nobile. Sicuramente non ha bisogno di presentazioni perché tutti conoscono il vino omonimo ma non tutti sanno che c’è tanto da fare, oltre che visitare cantine come visitare la torre dell’orologio, la Piazza Grande, il Palazzo Comunale del XIV secolo e anche il Duomo. Grazie alla sua posizione privilegiata, Montepulciano è a cavallo tra la Valdichiana e la Val d’Orcia e quindi ha un clima mite molto gradevole che favorisce proprio la produzione del vino.

La seconda meta per gli amanti del vino in Toscana è Greve in Chianti, comune di Firenze, che mostra tutto lo spettacolare panorama del Chianti. Il territorio offre quindi la possibilità di conoscere il più classico dei vini toscani, ci sono cantine dove fare degustazioni e anche molte vigne che organizzano cene direttamente sul posto tra i vigneti. Questa è un’esperienza da non perdere, molto suggestiva e particolare soprattutto a fine settembre quando sarete praticamente coinvolti nelle operazioni di produzione e lavorazione dell’uva.

Per un bel fine settimana in Toscana anche Pitigliano è una splendida idea. Un comune meno famoso degli altri che ha un centro storico degno di nota, conosciuto come la Piccola Gerusalemme. Qui infatti c’è un’ampia comunità ebraica, una delle più grandi d’Italia con un’ottima integrazione nel tessuto sociale. Infatti c’è anche una grande sinagoga. Una meta interessante e particolare sita in provincia di Grosseto e completamente realizzata su una rocca di tufo. Il borgo vanta molti musei e un centro storico particolare che ha mantenuto nel tempo la sua forma originaria. Trovandosi nel cuore della Maremma ha un clima straordinario e le Terme di Saturnia che sono appena a venti minuti. Non solo vino dunque ma anche una spettacolare varietà di cose da fare e vedere.

Questi tre luoghi sono imperdibili, delle perle nel cuore della Toscana uno dei territori migliori da esplorare soprattutto nel periodo autunnale quando c’è la possibilità di esplorare al meglio le cantine e i vigneti.