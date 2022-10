Volete sapere dove si mangia il tiramisù più buono del mondo? Ecco dove lo fanno in Italia. I vincitori della Tiramisù World Cup 2022. Tutte le informazioni utili.

Sono stati premiati i vincitori del concorso Tiramisù World Cup 2022 di Treviso. Ecco dove si mangia il tiramisù più buono al mondo in Italia. O almeno dove lo fanno.

La gara, che si tiene ogni anno nella città veneta, infatti è rivolta ai privati, a chef amatoriali e non a pasticceri professionisti.

I vincitori dell’edizione 2022 della Tiramisù World Cup sono una ragazza e un uomo, provenienti da due città del Nord Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Il tiramisù più buono del mondo? Ecco dove lo fanno in Italia

Ogni anno, in autunno, la Tiramisù World Cup che si svolge a Treviso premia i migliori pasticceri amatoriali che preparano la loro versione della ricetta di uno dei dolci più amati al mondo, non solo in Italia.

L’invenzione del tiramisù è attribuita ad Aldo Campeol, ristoratore di Treviso, venuto a mancare un anno fa.

La Tiramisù World Cup, che quest’anno si è tenuta dal 7 al 9 ottobre, prevede due sezioni di gara: una per la ricetta originale e una per la ricetta creativa del famoso dolce. I campioni del 2022 sono: Giuseppe Salvador di Martellago (Venezia) per la ricetta originale e Marina Summa di Cerano (Novara) per quella creativa.

Il vincitore per la ricetta originale, quella a base di uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao, ha superato in finale le concorrenti Cristina Malizia di Bologna e Alessandra Vendemmiati di Venezia. Giuseppe Salvador, 50 anni, è socio di una azienda di pavimenti ed era alla sesta partecipazione alla Tiramisù World Cup. Quest’anno è riuscito a conquistare il primo posto.

Mentre Marina Summa, con i suoi 18 anni, è stata più giovane concorrente in gara. La giovane studentessa ha conquistato i giurati con la sua ricetta creativa del tiramisù a base di cialde di cannolo siciliano, scorza d’arancia candita e pistacchi.

Per la ricetta creativa del dolce, il secondo posto è andato a Silvia Vian, che ha proposto un dolce con sciroppo di menta, pasta di pistacchio, After Eight e ha vinto anche il premio assegnato da “La Cucina Italiana”. Mentre il terzo posto è andato a Francesca Gaiotto, di Treviso, per un tiramisù preparato con gorgonzola, noci e fichi.

Infine, vi ricordiamo anche dove provare il miglior bar italiano al mondo.