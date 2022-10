Quello che dovete sapere: Volete vivere bene? Allora bye bye Italia e trasferitevi in questi Paesi. Le informazioni utili.

La qualità della vita è un elemento fondamentale per vivere bene in un determinato Paese. Reddito pro-capite, opportunità di lavoro, sanità, istruzione, cultura, sicurezza, clima, socialità e anche divertimento sono tutti parametri che misurano come si vive nei vari Paesi.

Periodicamente escono delle classifiche che misurano questi parametri per i Paesi del mondo. Alcuni sono primi per certi criteri poi ci sono anche quelli che raggiungono i livelli massimi in tutti e sono quindi i Paesi dove si vive meglio in assoluto.

Scopriamo la classifica dei Paesi con la migliore qualità di vita. Quelli dove vivere bene e sui quali fare un pensiero se state pensando di trasferirvi. Scopriamo anche come si piazza l’Italia.

Volete vivere bene? Allora bye bye Italia e trasferitevi in questi Paesi

Tra le tante classifiche che si trovano sui migliori Paesi al mondo per vivere e dove trasferirsi, vi segnaliamo quella elaborata da US News & World Report, media company digitale specializzata in consulenze tramite indagini, report e classifiche in grado di aiutare consumatori, aziende e funzionari nelle loro decisioni.

La classifica è uscita a fine settembre 2022. Per stabilire i migliori Paesi al mondo, si è tenuto conto di numerosi parametri: 73 criteri per ciascun Paese che poi sono stati raggruppati in 10 sottoclassi, tra i quali ci sono la qualità della vita, la flessibilità, la capacità imprenditoriale, le finalità sociali, l’apertura agli affari, l’influenza culturale, la dinamicità, l’eredità culturale, il potere e l’avventura (nel senso di luogo amichevole, bello, divertente, ideale per il turismo, dal clima piacevole…).

Tenendo conto di tutti questi parametri, il Paese migliore al mondo dove vivere è la Svizzera. Paese già al primo posto tra quelli migliori per nascere.

Al secondo posto si piazza la Germania, al terzo il Canada. Gli Stati Uniti stanno subito sotto il podio, quarti, mentre in quinta posizione troviamo la Svezia.

E l’Italia? Ottiene comunque un buon piazzamento. Scopriamolo nella classifica definitiva sui migliori Paesi al mondo “Best Countries” di U.S. News & World Report.

Svizzera Germania Canada Stati Uniti Svezia Giappone Australia Regno Unito Francia Danimarca Nuova Zelanda Paesi Bassi Norvegia Italia Finlandia Spagna Cina Belgio Singapore Corea del Sud Emirati Arabi Uniti Austria Irlanda Lussemburgo Grecia Portogallo Brasile Thailandia Qatar Turchia

L’Italia si piazza al 14° posto tra i Paesi migliori al mondo dove vivere. Subito dopo la Norvegia e prima della Finlandia. Comunque davanti a Spagna, Belgio, Austria, Irlanda e Lussemburgo.

La classifica completa su U.S. News Best Countries.

Infine, vi ricordiamo anche le città con il clima migliore in Italia.