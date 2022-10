Da sapere: se siete incinte trasferitevi nel Paese migliore al mondo dove far nascere figli. Tutte le informazioni utili.

Periodicamente escono classifiche sui Paesi del mondo dove si vive meglio: da quelli più sicuri a quelli più ricchi, da quelli con i migliori servizi a quelli con le migliori opportunità di lavoro. Tanti e diversi sono i criteri che vengono presi in considerazione per compilare queste classiche. Tutti combinati insieme stabiliscono il migliore Paese al mondo dove vivere.

Una classifica che devono tenere in considerazione le famiglie che aspettano un bambino è quella sui Paesi migliori al mondo dove far nascere e crescere figli. Si tratta di quelli con i migliori servizi per l’infanzia, con le scuole migliori e anche con le migliori opportunità di lavoro e reddito, per i figli in futuro ma anche per i genitori.

Dunque, se siete incinte e avete l’opportunità di viaggiare e trasferirvi all’estero, fate un pensiero sul posto migliore dove far nascere il vostro bambino. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Se siete incinte trasferitevi nel Paese migliore al mondo dove far nascere figli

I Paesi migliori al mondo per fare nascere figli sono in primo luogo quelli a più alto reddito e dunque con migliori opportunità di lavoro e di guadagno per i genitori. Seguono, a cascata, tutti i servizi per e famiglie e l’infanzia, la qualità delle scuole, le opportunità culturali, sportive e di divertimento, senza dimenticare la sanità.

In questi Paesi i genitori e soprattutto le mamme ricevono un aiuto importante al momento della nascita ma anche durante la crescita dei figli. Mentre i figli hanno a disposizione buone scuole e buone opportunità di lavoro in futuro. Ovviamente contano anche le prospettive di crescita di un Paese.

Il Where-to-be-born Index è una classifica elaborata dal centro di ricerche del settimanale inglese The Economist che misura i migliori Paesi del mondo dove nascere sulla base di determinati parametri. Sebbene si tratti di una classifica di quasi dieci anni fa può considerarsi ancora valida.

L’indice dei Paesi dove nascere tiene conto di dieci criteri sulla qualità della vita insieme alle prospettive di crescita economica di ciascun Paese. Tra i criteri presi in considerazione si segnalano: il reddito pro-capite, le aspettative di vita alla nascita, le libertà politiche, le opportunità lavorative, il clima, al sicurezza personale (riferita alla criminalità), il costo della vita, l’alfabetizzazione della popolazione, le organizzazioni sociali.

Sulla base di questi parametri, il Paese migliore al mondo per nascere è la Svizzera. Con un punteggio di 8,22 su 10, la Confederazione Elvetica sbaraglia tutti. Reddito alto, servizi, scarsa criminalità e natura incontaminata sono i punti di forza del Paese. Se cercate il Paese dove trasferirvi per far nascere e crescer i vostri figli, la Svizzera è il top. È anche vicina all’Italia e potete scegliere di vivere nella Svizzera italiana. Più facile di così!

Al secondo posto del Where-to-be-born Index troviamo l’Australia con 8,12 punti su 10. Al terzo la Norvegia con 8,09 punti. Seguono al quarto posto la Svezia (8,02), al quinto la Danimarca (8 punti).

Mentre l’Italia si piazza al 21° posto, con 7,21 punti, dopo Israele e prima del Kuwait.

Vi ricordiamo anche le città con il clima migliore in Italia.