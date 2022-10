È davvero pericoloso usare lo smartphone in aereo? La verità che nessuno vi dice

Qual è il motivo per cui non dobbiamo usare lo smartphone e il computer in aereo? Ve lo spieghiamo una volta per tutte.

Quando siamo in aereo, soprattutto se stiamo percorrendo lunghe tratte, la voglia o la necessità di usare il pc o lo smartphone è tanta.

Ma corriamo dei rischi? Qual è la verità dietro all’esigenza di mettere i nostri dispositivi in modalità aerea durante il volo?

Usare lo smartphone in aereo è pericoloso? E il computer?

Partiamo dal fatto che utilizzare non in modalità aereo, i dispositivi elettronici quando siamo in volo potrebbe causare dei problemi. Il motivo è semplice: si possono creare delle interferenze con le strumentazioni nella cabina di pilotaggio. Il che, oggettivamente, è l’ultima cosa che vorremmo non è vero?

Tuttavia, se la vostra compagnia aerea vi permette di portare il pc in cabina, potete sicuramente accenderlo e utilizzarlo se avete scaricato offline un film da vedere o della musica da ascoltare. Ma dovete ricordarvi che va utilizzato e acceso ancora una volta nella modalità aereo, oppure disconnettersi da ogni connessione prima che l’aereo parta. Il discorso, ancora una volta, è identico per gli smartphone.

Se però la vostra compagnia ha a disposizione un wi-fi interno, allora ecco che potrete navigare online tranquillamente. Questo in quanto i dati e la connessione realizzata e stabilita dalla rete internet dell’aereo viaggia su canali diversi e distinti da quelli della strumentazione di bordo. Di conseguenza non ci possono essere interferenze.

Il motivo è questo, e allora?

Il motivo quindi per cui non si possono utilizzare computer e cellulari connessi a internet durante il volo è questa. Non intralciare la strumentazione di bordo e garantire quindi la sicurezza non solo vostra, ma anche di tutti gli altri passeggeri.

Il consiglio che vi diamo è quindi questo: prima di partire scaricate sul pc o sullo smartphone film e musica. Così, una volta in volo, potrete usufruire dei vostri contenuti per intrattenervi senza incorrere in particolari problematiche.