Per tutti gli appassionati: la città invasa dai fumetti, l’evento da non perdere in Italia. Torna Lucca Comics & Games. Tutte le informazioni utili.



Torna a fine ottobre il festival dei fumetti, dei manga, dei giochi e del cosplay Lucca Comics & Games. La bella città toscana si sta preparando ad accogliere appassionati da tutta Italia e dall’estero. L’evento è il più importante del genere nel nostro Paese.

Il Lucca Comics & Games 2022 tornerà dal 28 ottobre al 1° novembre, nel lungo weekend di Tutti i Santi. Il tema dell’edizione di quest’anno è Hope, speranza.

Tanti appuntamenti tra mostre, spettacoli, ospiti importanti, incontri con l’autore. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla nuova edizione di Lucca Comics & Games.

La città invasa dai fumetti: l’evento da non perdere in Italia

Sarà all’insegna della speranza, Hope in inglese, la nuova edizione del festival Lucca Comics & Games, in programma dal 28 ottobre al 1° novembre 2022. La speranza è raffigurata nell’immagine di questa edizione del festival, “Hope, Lady of the Dawn“, realizzata da Ted Nasmith, maestro canadese dell’imaginatve realism. La Signora dell’Alba, come si legge nel nome inglese, è ispirata a Yavanna, divinità del pantheon tolkieniano e rappresenta la “guaritrice della natura”. Hope è anche il filo rosso che unisce tutti gli appuntamenti culturali del festival.

Il grande appuntamento in programma è l’anteprima al festival di One Piece Film: RED, che uscirà nei cinema italiani in autunno. Un’occasione unica per celebrare l’anno di One Piece insieme a tutti i fan, con una serie di eventi imperdibili, dove non mancheranno gadget e

sorprese. Un modo per TOEI Animation di ringraziare tutti i fan di One Piece.

Da non perdere, poi, l’anteprima mondiale dei primi cinque episodi della serie animata Dragonero, tratta dal fumetto di successo creato da Luca Enoch e Stefano Vietti. La prima serie animata di Sergio Bonelli Editore, una co-produzione internazionale della Casa editrice leader nel fumetto in Italia insieme a Rai Kids, Power Kids e NexusTV.

A Lucca Comics & Games, la casa editrice Salani festeggerà i 160 anni con la mostra POPSalani, 160 anni di libri, cultura e fantasia. Curata dal prof. Giorgio Bacci, l’esposizione ripercorrerà la storia della casa editrice, fondata da Adriano Salani nel 1862, attraverso i disegni originali realizzati per i suoi volumi dai più importanti illustratori italiani e internazionali.

Poi, tanti ospiti di prestigio: Tim Burton, Lee Bermejo, Cristina D’Avena, Goro Taniguchi, Rhapsody of Fire, John Rmita Jr, Nagabe, Ted Nasmith, Jay Kristoff, Leo Ortolani, Zerocalcare, Chi Ta-wei.

Ulteriori informazioni sul sito web ufficiale di Lucca Comincs & Games e aggiornamenti continui sulla pagina Facebook.

Infine, vi ricordiamo anche la nostra guida alla città di Lucca, per visitare un bellissimo centro storico e le sue meraviglie tra un appuntamento e l’altro del festival.