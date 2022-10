Tutto quello che bisogna sapere sugli extra sui voli aerei: come evitare di pagare di più. Le informazioni utili.

Chi viaggia con i voli low cost lo sa molto bene: i costi extra sui servizi aggiuntivi sono una vera persecuzione! Dall’acquisto online del biglietto al viaggio aereo i servizi extra con la loro spesa decisamente esagerata sono delle vere trappole.

Al momento dell’acquisto online del volo sui siti web delle compagnie aeree gli utenti sono letteralmente bersagliati dalle richieste di acquisto dei servizi aggiuntivi, tra biglietto prioritario, spesa per il bagaglio, scelta del posto, più spazio per le gambe, posto vicino al compagno di viaggio, assicurazione, taxi in aeroporto o auto a noleggio e tanto altro.

Alle volte, anzi spesso, si rischia di acquistare un servizio extra senza volerlo. Perché i siti web non sempre sono chiari sui servizi extra, tanto che alcune compagnie aeree sono state pesantemente multate dalle autorità antitrust, in passato. Occhio dunque al momento dell’acquisto.

Anche il viaggio a bordo del volo acquistato, tuttavia, rischia di essere un campo minato. I passeggeri vengono continuamente sollecitati all’acquisto di cibo, bevande, gadget e anche gratta e vinci. Non tutte le compagnie aeree sono insistenti allo stesso modo ma per farci spendere soldi fanno la loro parte. Del resto è così che guadagnano.

Qui di seguito vi diamo qualche consiglio su come evitare di pagare in eccesso.

Occhio agli extra sui voli aerei: come evitare di pagare di più

Alcuni servizi aggiuntivi all’acquisto di un posto su un volo low cost sono inevitabili. Oggi il bagaglio si paga ormai con tutte le compagnie aeree. Solo chi acquista un biglietto prioritario, pagando un extra, può portare un bagaglio a mano come il trolley in cabina, altrimenti con il biglietto base è consentito portare soltanto una piccola borsa non idonea a bagaglio. In questo caso, se avete una valigia con voi dovrete imbarcarla in stiva e pagare il servizio bagaglio. Sta a voi decidere se è più conveniente il biglietto prioritario o l’imbarco del bagaglio ordinario. Le varie compagnie offrono diverse tariffe e anche degli sconti. Teneteli d’occhio.

Se viaggiate in compagnia, soprattutto se siete con la persona amata o con la famiglia, vorrete stare vicino ai vostri cari. Per i posti vicini in cabina dovrete pagare un sovrapprezzo sul costo del biglietto. Per fortuna questo supplemento non si applica più ai genitori che viaggiano con i figli minori fino ai 12 anni. Così come non si applica alle persone disabili che viaggiano con un accompagnatore. E vorremo vedere!

Chi parte con gli amici può fare un sacrificio e viaggiare seduto da solo ma spendendo meno.

Su cibo e bevande non fatevi fregare! Evitate di acquistarli a bordo che vi costano un occhio della testa. Sarà sufficiente acquistare il cibo e le bevande che volete al duty free o al bar dopo il check-in. Potrete portare i vostri viveri a bordo e consumarli durante il viaggio.

Infine, non fatevi blandire durante il viaggio. Evitate di spendere soldi acquistando inutili gadget e gratta e vinci.

Con i cosiddetti costi ancillari, che sono quelli per i servizi extra, il prezzo del biglietto aereo sale vertiginosamente, in alcuni casi anche fino al 50% o 60%.

Un rischio da evitare in questo periodo di caro vita e di esplosione dei prezzi per l’inflazione e il caro carburante. Già le tariffe dei voli low cost sono aumentate in modo considerevole. Evitare i servizi extra, anche questi aumentati, è vitale.

Infine,vi ricordiamo i voli low cost per l’estate 2023, già in vendita.