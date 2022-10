La nuova casa di Emma Marrone: dove ha scelto di vivere la cantante

La cantante Emma Marrone ha una casa incredibile, ma dopo aver vissuto in diverse città ha scelto forse la sua meta definitiva? Ecco dove si trova

Abbiamo imparato a conoscere Emma Marrone da tanto tempo. Prima come allieva nella scuola di Maria De Filippi, Amici, poi come cantante, giudice di X-Factor e persino attrice. Un artista poliedrica e genuina che si racconta sempre in tutta la sua complessità.

Oggi però vogliamo entrare ancora di più nel cuore della bellissima musicista scoprendo dove ha scelto di vivere e dove si trova la nuova dimora di Emma Marrone.

La casa di Emma Marrone oggi

Chi conosce Emma Marrone sa che la cantante è legatissima alla sua terra di origine, la Puglia. Tuttavia non è qui che ha deciso di vivere. La scelta è ricaduta su Milano, centro nevralgico per la musica e per tantissime altre attività correlate al suo mestiere. Emma così ha abbandonato non solo il Salento, ma anche Roma dove ha vissuto per tantissimo tempo e ora vive nella “Capitale del Nord”, Milano.

Com’è all’interno?

Il “nido” di Emma Marrone è stata mostrata ai fan tramite qualche foto e storia su Instagram quando si è trasferita (quindi circa 8 mesi fa). Dal profilo della cantante abbiamo visto che il design interno è minimal, molto elegante e delicato grazie al parquet che sembra esserci in tutta la casa. Ciò che balza subito agli occhi è la scelta più che accurata delle luci e dei lampadari. Anche se la casa sembra essere molto luminosa, Emma Marrone ha scelto delle lampade di una bellezza incredibile.

Ma dove vive precisamente Emma?

Tanti altri elementi della casa di Emma Marrone a Milano li vediamo poi quasi quotidianamente tramite le sue stories. Vediamo specchi, colori delle pareti, divani. Tuttavia, anche se sappiamo che la sua abitazione è a Milano non abbiamo idea del quartiere. Il che, per la sua privacy, è anche meglio non vi pare?