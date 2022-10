I panorami più spettacolari che vi faranno abbracciare la vostra metà

Ci sono località incredibili, mete super romantiche che vi faranno venire voglia di abbracciare la vostra metà. Scopriamo quali sono.

La terra offre mete straordinarie, di grande bellezza e luoghi misteriosi che sono un vero e proprio paradiso per gli occhi e ci sono alcuni panorami in grado di togliere il fiato.

Vediamo quali sono i più belli da vedere nel mondo, con il vostro partner, per un momento di assoluto romanticismo che vi lascerà senza fiato.

I panorami da vedere in coppia

Il primo luogo super suggestivo e romantico è il Red Seabeach a Panjin City in Cina. Un luogo che sembra praticamente dipinto da qualche artista. Questa baia è famosa proprio per il paesaggio caratteristico perché qui cresce una pianta particolare che si chiama Suaeda, con canne che dalla palude arrivano sulla terra. Il paesaggio è tutto completamente rosso.

Anche il Wisteria tunnel in Giappone, nel Fuji Garden è un luogo di straordinaria bellezza. Questo è ricoperto di glicini e quindi per i suoi odori e suoi colori rende l’atmosfera da sogno da vivere in coppia.

Se vi piace l’avventura niente di meglio che condividere il ghiacciaio Mendenhall che si estende per 19 km ed è vicino alla capitale. Questo ghiacciaio è veramente spettacolare, così maestoso che sicuramente vi farà venire di abbracciare il partner.

Sulla stessa scia la miniera di Naica, un’altra perla del pianeta poco conosciuta. Questa si trova in Messico e ha dei cristalli di gesso che sono i più grandi del pianeta. È una sorta di Cappella Sistina naturale che è il risultato di millenni e millenni di storia. Questi cristalli sono veramente incredibili e formano un aspetto praticamente paradisiaco per i visitatori.

Assolutamente romantico è l’Antelope, il canyon più famoso degli Stati Uniti. Si trova vicino Page, in Arizona e offre uno dei panorami più belli e suggestivi al mondo. Non a caso è una delle mete più fotografate in assoluto, grazie alle sue pareti rocciose che con la luce formano un gioco di luci e ombre spettacolare.

Anche la Tanzania offre un panorama particolare, il Lago di Natron infatti è completamente di acqua salata e durante l’estate, quando questa evapora, permette di mettere in vista il fondale che è tutto rosso. Questa sua caratteristica è dovuta proprio all’accumulo di sodio, un vero tripudio di colori.

Molto caratteristico il Lago Hillier in Australia che vi farà impazzire di gioia. Le acque infatti sono praticamente rosa e la distesa intorno verde, sembra quasi di essere in una favola. Gli esperti non hanno ancora capito perché le acque di questo lago siano rosa, probabilmente per la combinazione di alghe e batteri oppure per il sale marino. Fatto sta che il risultato è sorprendente, qualcosa che vi farà stringere alle braccia del vostro innamorato.

Per gli amanti dei paesaggi wild il Roraima è sicuramente una delle formazioni montuose più belle da visitare in coppia, qualcosa che riporta alle origini. È una delle attrattive turistiche più famose tra Venezuela, Brasile e Guyana. Da vedere assolutamente.

Questi panorami sono tra i più belli al mondo e condividerli con chi amate farà sicuramente la differenza e vi farà stringere ancora di più.