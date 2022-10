La nave più spettacolare del mondo non viaggia in mare: così ti lascerà ancora più a bocca aperta

Vacanza da sogno in una nave? In questo caso però questa non varcherà i mari del mondo ma si trova in un posto veramente speciale e sicuramente insospettabile. Scopriamo dove si trova e perché è così famosa.

Il nome è Marina Bay Sans ed è uno degli alberghi più straordinari al mondo, famoso per le sue attività extra lusso che stregano i visitatori di tutto il mondo.

Questa è la nave dei sogni con tanto di piscina infinity pool, casinò tra i più grandi al mondo e ogni tipo di divertimento che si può sognare in una vacanza.

La nave più spettacolare del mondo è un hotel

Eppure non si tratta di una nave, o meglio non è una nave che si trova in mare. Siamo infatti sulle torri dei grattacieli di Singapore dove c’è lo SkyPark, una piattaforma che sembra a tutti gli effetti una nave ma si trova proprio su un grattacielo.

Tre torri sorreggono questa enorme struttura che vanta la piscina più alta del mondo e l’osservatorio panoramico da cui è possibile ammirare tutta la città. Un luogo veramente spettacolare. Non si tratta di un semplice hotel di lusso ma di una struttura che è veramente unica nel suo genere. Tutti i dettagli richiamano quelli di una nave ed è possibile attraversarla in ogni punto.

L’idea è stata sviluppata dalla Las Vegas Sands e dal disegno di Moshe Safdie. Il casinò è il terzo al mondo con oltre 500 tavoli da gioco e 1600 slot. Questo resort è piuttosto nuovo perché è stato inaugurato solo nel 2010. Oltre all’albergo c’è il centro convegni, il centro commerciale, due teatri, pista di pattinaggio e addirittura due padiglioni completamente in cristallo che galleggiano.

Ovviamente non manca massima attenzione anche alla ristorazione con ben 7 diversi ristoranti che permettono così di variare l’offerta per ogni gusto. La vista panoramica sul rooftop è spettacolare, una delle più incredibili e suggestive al mondo. Tra i ristoranti c’è anche LAVO che serve cucina italiana, lo Sky Bar di tipo internazionale e anche un ottimo ristorante cinese.

Questo non è un hotel economico ma vivere un’esperienza di questo tipo è pura magia, non solo per il lusso che si respira ma anche per la possibilità di fare qualunque tipo di esperienza proprio direttamente nell’hotel, dalla cena al dopo cena, passando per una pattinata. Inoltre ai piedi della struttura c’è persino il museo delle arti e delle scienze, questo ha la forma di un fiore e raccoglie opere da tutto il mondo. Tra le mostre più spettacolari quella di Van Gogh con i quadri proiettati direttamente in versione gigante all’interno delle sale.

Le torri sono alte 200 metri e contano oltre 2000 stanze tra cui anche degli appartamenti. Il quartiere omonimo di Marina Bay è molto chic. Dall’hotel è anche possibile ammirare l’altra parte del Singapore River. Questa zona un tempo non era altro che una riva del fiume, oggi è un polo attrattivo straordinario per il turismo, una vera metropoli di grande fascino.

Da non perdere anche i Gardens By The Bay, i giardini ultramoderni con le serre, la ruota panoramica, i giochi e lo spettacolo di luci veramente spettacolare. La piattaforma sospesa a forma di nave dello Sky Park è incredibile, lunga 380 metri può accogliere fino a circa 4000 persone. Al suo interno c’è la piscina a sfioro più alta del mondo ma non solo, anche un bosco, bar e ristoranti, centri benessere, vasche idromassaggio.

Nuotando nella piscina di 150 metri si ha l’illusione di essere sospesi nel vuoto, vicino al bordo infatti l’impressione è di volare. L’orizzonte e la terrazza poi completano uno dei luoghi più belli del Paese, sicuramente da visitare anche solo per un drink.