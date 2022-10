Halloween in Italia, se vuoi festeggiare al meglio devi scegliere uno di questi meravigliosi villaggi

Halloween sarà anche una festa di tradizione irlandese ma è innegabile che ha conquistato negli anni anche il cuore degli italiani. Feste in maschera, luoghi da brivido e ovviamente dolcetti per tutti. Scopriamo i villaggi a tema più spettrali per l’occasione.

C’è chi lo ama e chi lo odia, ma questo giorno sta per arrivare ed è per questo che non potete farvi trovare impreparati. Anche se non avete bambini non fatevi sfuggire tutto il divertimento di una vacanza o un’esperienza in uno dei luoghi da brividi dove è possibile festeggiare Halloween.

Questa tradizione è una delle più radicate e spettrali e si accompagna ad una storia molto particolare ma anche l’Italia è interessante in fatto di stregonerie.

Dove festeggiare Halloween in Italia

Il primo villaggio da non perdere per la festa di Halloween è quello che si tiene nel borgo di Triora che è conosciuto proprio come “paese delle streghe”. Fu proprio qui che intorno al 1500 avvenne uno dei processi per stregoneria più importanti d’Italia.

Un po’ la Salem d’Italia, tra vicoletti stretti e Museo della Stregoneria, sicuramente la festa che si tiene in città è una delle più belle per Halloween. Vengono accesi fuochi, ci sono spettacoli ed è un momento unico sia per adulti che per bambini.

Anche a Torino si tengono innumerevoli villaggi di Halloween con laboratori e attività simboliche, oltre ovviamente manifestazioni in costume. Questa è forse la città più esoterica d’Italia e quindi chiaramente l’ideale per trascorrere il fine settimana di Halloween.

Ovviamente come non citare il Lago di Garda e in particolare il villaggio che viene costruito all’interno del parco divertimenti di Gardaland che è a dir poco spettacolare. Ragni giganti, streghe, vampiri. Insomma, un vero tripudio di mostri e anche tanti giochi a tema per i più piccoli. Questa sicuramente è la meta perfetta per chi viaggia con i bambini. Nei dintorni c’è anche Movieland che costruisce un vero e proprio parco dell’orrore. Anche in questo caso è impossibile non restare affascinati.

Per gli amanti del brivido c’è anche Venezia e i villaggi che vengono organizzati per i bambini direttamente in centro città. Ci sono la notte delle streghe, la caccia ai fantasmi, con attività itineranti per tutta la città che permettono agli adulti di scoprire tutto il fascino della sua bellezza e ai bambini di scatenarsi letteralmente.

In Emilia Romagna invece ci sono oltre trenta castelli, ognuno organizza delle attività apposite tra racconti del terrore, degustazioni e anche attività per adulti per scoprire tutti i misteri del posto. Ovviamente le storie di fantasmi in questi spazi sono praticamente all’ordine del giorno, quale occasione migliore di Halloween per scoprirli tutti. Nel castello di Gropparello si racconta che vi sia il fantasma di Rosania Fulgosio, moglie di Pietrone, murata viva perché sospettata di tradimento; al castello Pallavicino si narrano molti fenomeni paranormali e quindi una visita sarà sicuramente spettrale, al castello di Rivalta invece si racconta ci sia il fantasma del cuoco che si aggira per le segrete.

Per un’attività più particolare nel centro storico di San Gimignano c’è la possibilità di rivivere il passato con percorsi differenti alla scoperta delle torture che venivano praticate qui e che hanno poi dato vita anche ad un museo. Se invece siete a Napoli o volete visitare la città, oltre alle tante feste di Halloween i villaggi più belli sono quelli che vengono organizzati proprio nella città Sotterranea. Per una notte dei morti viventi sicuramente questa è un’idea vincente per tutta la famiglia, tra incontri spettrali e viaggi nel tempo.

Questi sono alcuni degli appuntamenti da non perdere per Halloween, per una giornata all’insegna del divertimento o per organizzare un fine settimana fuori porta con tutta la famiglia.