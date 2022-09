Cose da fare in Grecia: provare questi 5 piatti esplosivi

Una vacanza in Grecia non significa solo cultura. Ci sono anche delle tradizioni gastronomiche da rispettare e dei piatti incredibili da provare!

La Grecia, culla della cultura e della filosofia di tutto il mondo occidentale non è solo arte e passeggiate chiacchierando su temi trattati da Aristotele o Platone. Qui esiste una tradizione culinaria molto forte ed interessante.

Per questo motivo, se avete organizzato un viaggio, magari ad Atene non potete non unire ad una escursione culturale anche un viaggio nei sapori tipici di questa terra. Ma quali sono allora i piatti tipici da assaggiare assolutamente se vi trovate ad Atene?

Cosa mangiare in Grecia?

Per tuffarsi nella tradizione gastronomica locale si parte da un prodotto piuttosto semplice e famoso che è la salsa tzatziki. Si tratta di una emulsione di yogurt greco con olio, cetriolo e aglio. Ha una consistenza cremosa e viene utilizzato come antipasto, insieme al pane oppure come salsa di accompagnamento. Si tratta di una vera e propria delizia!

Altro sapore che non potete assolutamente perdervi è quella della feta. Generalmente si trova all’interno di grandi insalatone, accompagnate anche dalle eccellenti olive kalamata e da cetrioli, cipolle e peperoni. La feta è un formaggio generalmente realizzato con latte ovino ed è molto sapida. Potrete anche assaggiarla non cruda, ma scottata alla griglia e in alcuni casi anche fritta… una vera e propria meraviglia.

Non dimenticate poi che anche la carne! In Grecia è un vero e proprio must e gli spiedini di agnello chiamati souvlaki non possono che deliziare ogni palato. Sono composti da carne in bocconcini che viene marinata e cotta alla brace. Ad accompagnare il tutto generalmente c’è la pita un pane piatto e tondo che assomiglia in qualche modo alla piadina romagnola, anche se è un pochino più più spessa.

Se siete in Grecia, ma cercate un sapore invece un pochino più italiano provate la moussakà. Si tratta di uno sformato di carne trita, melanzane, pomodori e patate che assomiglia in tutto e per tutto a una lasagna con un sapore pazzesco.

E i dolci tipici greci?

Chiaramente non potete poi andare via dalla Grecia senza aver assaggiato uno dei tantissimi dolcetti di pasta fillo. Anche qui come nella tradizione culinaria turca questa tipologia di pasta viene utilizzata.

Preparate lo stomaco!

Questo viaggio nei sapori tipici della Grecia sicuramente avrà fatto venire l’acquolina in bocca. Ora non vi resta che prenotare la vostra vacanza ad Atene e scoprire i piatti tipici da provare assolutamente.