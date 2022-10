Dovete sapere che sono appena uscite le nuove, fantastiche offerte d’autunno per volare in Europa. Tutte le occasioni da prendere al volo.

Per i vostri viaggi low cost alla scoperta delle più belle destinazioni d’Europa, sono appena uscite nuove offerte per volare in autunno. Occasioni da prendere letteralmente al volo, in un periodo di penuria di voli a basso prezzo.

Le offerte sono proposte da Ryanair con una nuova promozione per viaggiare nei mesi di ottobre e novembre, a tariffe davvero convenienti.

Il prezzo di lancio dei voli della compagnia aerea parte da 19,99 euro a volo. Come sempre accade con Ryanair, tuttavia, si trovano tariffe ancora più basse. Conviene, dunque, approfittare subito di questa occasione. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Avete tempo fino al 9 ottobre prossimo per prenotare con Ryanair il vostro volo a prezzo scontato per tante belle mete di viaggio in Europa e naturalmente anche per l’Italia.

Le offerte sono valide per viaggiare nel mese di ottobre e fino alla fine di novembre 2022. Un’opportunità imperdibile per programmare il ponte del 1° novembre, per il quale via abbiamo già consigliato 5 posti splendidi da visitare.

Così come potete programmare un viaggio al mare in una meta ancora calda. Anche su questo vi abbiamo già dato dei consigli sull’Europa a novembre. Per queste destinazioni Ryanair prevede molte offerte.

Voli in offerta

Tra i voli Rynair in offerta per partire in autunno, tra ottobre e novembre, vi segnaliamo quelli in partenza dai principali aeroporti italiani. Le destinazioni di viaggio sono per citybreak e per vacanze al mare.

Dall’aeroporto di Bologna sono in offerta voli per: Ibiza, Malta e Mykonos a 12,99 euro, Rodi a 14,99 euro, Cagliari e Comiso a 16,98 euro, Alicante ed Heraklion (Creta) a 19,99 euro, Malaga a 20,99 euro.

Dall’aeroporto di Milano Bergamo sono previsti voli per: Santorini a 12,99 euro, Ibiza e Rodi a 14,99 euro, Catania, Comiso, Crotone, Lamezia Terme, Palermo, Trapani-Marsala a 16,98 euro, Alicante, Malta e Pafos a 16,99 euro, Chania (Creta), Heraklion e Malaga a 21,99 euro.

Da Milano Malpensa partono voli per Heraklion a 12,99 euro, Comiso a 16,98 euro e Malta a 16,99 euro.

Dallo scalo di Roma Ciampino sono in offerta voli per: Malta a 14,99 euro, Palma di Maiorca a 19,99 euro e Pafos a 21,99 euro.

Mentre da Roma Fiumicino le offerte sono per: Santorini a 14,99 euro, Palermo a 16,98 euro, Chania a 16,99 euro, Ibiza a 19,99 euro e Malaga a 21,99 euro.

Infine, dall’aeroporto di Napoli partono voli scontati per: Bordeaux, Malta, Marsiglia e Tolosa a 14,99 euro, poi per Bruxelles (Charleroi), Budapest, Manchester e Parigi (Beauvais) a 16,99 euro, Norimberga a 20,99 euro e Tallinn a 23,99 euro.