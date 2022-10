La migliore compagnia low cost al mondo? Non immagineresti mai qual è

Ogni anno vengono elette le migliori compagnie al mondo, sia di tipo standard che low cost. Anche quest’anno è stata fatta la classifica e la compagnia che è risultata prima per essere la migliore in assoluto ha vinto per il settimo anno di fila. Scopriamo qual è e dove opera.

Gli Skytrax World Airline Awards sono gli oscar dell’aviazione e ogni anno vengono elette le compagnie meritevoli di ricevere il premio.

Skytrax è una società che opera nel Regno Unito e si occupa di ricerca e gestione dei sistemi e quindi offre delle valutazioni chiare e dettagliate sulle varie compagnie. L’indagine presa in esame ha riguardato oltre quattordici milioni di passeggeri e oltre cento paesi, passando per 350 differenti compagnie.

La classifica delle migliori compagnie del mondo

Al decimo posto delle compagnie migliori entra per la prima volta la Swiss International Air Lines, compagnia di bandiera svizzera nata dal fallimento della Swissair nel 2001. Al nono posto si posiziona la Korean Air, compagnia di bandiera della Corea del Sud e la più grande del Paese. All’ottavo posto si posiziona invece Air France, compagnia di bandiera francese di proprietà del gruppo Air France-KLM che guadagna due posizioni rispetto allo scorso anno.

Al settimo posto della classifica la Turkish Airlines, compagnia di bandiera turca tra le più grandi al mondo che ha vinto anche il premio per il miglior catering a bordo nella classe business e la migliore compagnia d’Europa. A seguire la Japan Airlines, compagnia aerea giapponese che risale al 1951. Al quinto posto invece si posiziona Qantas Airways che è la compagnia di bandiera dell’Australia. Alla posizione quattro c’è ANA, la compagnia giapponese che da anni vince il premio come più pulita al mondo, soprattutto con i nuovi standard è un’impresa ardua. Ha vinto molti altri premi, anche come migliori servizi in aeroporto e altri tre diversi riconoscimenti.

Emirates arriva al terzo posto che si classifica vincitrice anche di miglior intrattenimento a bordo, miglior classe economy, miglior catering in classe economica e miglior posto a sedere in economica premium. Al secondo posto del podio si posiziona la Singapore Airlines, compagnia di bandiera di Singapore. Questa è risultata eccellente anche per il personale di cabina e anche come miglior prima classe al mondo. Per il settimo anno consecutivo come miglior compagnia del mondo vince la Qatar Airways che riceve anche innumerevoli altri premi: miglior business class, miglior posto in business class, miglior business class lounge dining.

Migliore compagnia low cost

La vera sorpresa di quest’anno però riguarda la compagnia low cost, infatti per la prima volta nella storia di Skytrax a ritirare la corona per la migliore compagnia low cost d’Europa c’era Ryanair. La compagnia irlandese con 37 anni di storia si posiziona prima in assoluto e 40esima a livello mondiale. A quanto pare infatti Ryanair è stata una delle compagnie low cost che ha cancellato meno voli durante la scorsa estate. Quando c’è stato il panico in tutti gli aeroporti ha aiutato molti passeggeri bloccati proprio dalle cancellazioni.

Nessuno immaginava un simile risultato, tuttavia questa classifica offre delle informazioni chiare e dettagliate sulle migliori compagnie a livello mondiale.