Tutte le ultime notizie sui nuovi voli Ryanair: la città insospettabile diventa il centro di tratte super ambite. Le informazioni utili.

La compagnia aerea low cost Ryanair continua ad espandersi in Italia, con l’aumento continuo di nuovi voli e l’apertura di nuove tratte. Una crescita inarrestabile.

Le ultime novità riguardano una città italiana fuori dalle solite tratte, ma su cui Ryanair ha deciso di investire in modo cospicuo.

Stiamo parlando di Genova, importante città italiana ma non come Roma e Milano per il traffico aereo. La compagnia low cost irlandese ha da poco annunciato i nuovi voli per la prossima stagione invernale. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nuovi voli Ryanair, la città insospettabile diventa il centro di tratte super ambite

Ottime notizie per tutti i genovesi e per chi viaggia in aereo dall’aeroporto di Genova. Per la prossima stagione invernale arriveranno nuovi voli per viaggiare in Italia e nel resto d’Europa.

Ad annunciare le importanti novità è Ryanair, che ha deciso un investimento importante nello scalo del capoluogo ligure. Per l’inverno 2022/2023, la compagnia low cost irlandese aggiungerà 5 nuove rotte al suo network di collegamenti, che saliranno a 13 in totale. attive tra ottobre 2022 e marzo 2023.

Le nuove destinazioni raggiungibili da Genova con Ryanair sono: Cagliari, Dublino, Lamezia Terme, Manchester e Vienna. Come riporta Travel Quotidiano. Dunque due nuovi collegamenti per l’Italia e tre per il resto d’Europa.

Grazie alle nuove rotte, i voli di Ryanair dall’aeroporto di Genova saliranno a 60 a settimana. Un aumento dell’offerta che avrà ricadute positive anche sui posti di lavoro, con un incremento del 400% rispetto ala stazione invernale del 2019.

Ryanair è intenzionata non solo a recuperare voli e guadagni persi in due anni di pandemia ma anche ad accrescere la sua offerta, quindi le sue quote di mercato, rispetto al periodo pre-pandemico.

Tra i vertici della compagnia aerea e la società di gestione dell’aeroporto di Genova si è instaurata una proficua collaborazione che ha permesso l’aumento dei voli e la contemporanea crescita dell’aeroporto.

Dallo scalo genovese, i liguri potranno raggiungere nuove mete di vacanza e affari e allo stesso tempo i cittadini stranieri provenienti dalle nuove città collegate potranno vistare Genova e dare un importante contributo all’economia del turismo.