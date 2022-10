L’area marina protetta più bella del mondo? Secondo William e Kate è proprio questa!

By

Questa è l’area marina protetta più bella del mondo secondo il principe William d’Inghilterra e sua moglie Kate Middleton. Ecco dove si trova e cosa la rende così speciale.

Aree marine protette nel mondo ce ne sono molte, ma la più bella in assoluto – almeno secondo il principe William e la sua consorte Kate Middleton – è una: South Water Caye.

La coppia reale alcune settimane fa ha avuto la possibilità di immergersi in questa oasi naturale bellissima e scoprire la vastità di flora e fauna marina che qui vive e prospera.

La meraviglia di South Water Caye

L’area marina protetta più bella del mondo? Secondo i reali William e Kate è South Water Caye nei Caraibi, precisamente nelle acque del Belize. Qui si trova infatti la seconda barriera corallina più grande del mondo e la vastità di pesci che popola quest’area è infinita. Ma non solo: la coppia di reali inglese ha provato anche il brivido di un’immersione con gli squali nutrice, una specie considerata non pericolosa per l’uomo.

La bellezza di quest’area del Belize non è solo dovuta all’area marina protetta più bella del mondo, ma anche sulla superficie non si scherza. Ci si trova infatti davanti ad una location da sogno, unica nel suo genere. In perfetto stile Caraibico qui l’acqua è cristallina e la sabbia è bianchissima al punto tale da ricordare una distesa di zucchero fine.

Qual è il periodo giusto per visitare l’area marina più bella del mondo

Se avete deciso di imitare William e Kate e andare a visitare South Water Caye sappiate che ogni momento è quello giusto. Certo, da giugno a novembre ci sono più piogge rispetto agli altri momenti dell’anno. L’unico periodo a cui dovete fare particolare attenzione è quello che va da agosto a settembre perché, per i Caraibi, è la stagione degli uragani.

Ora siete pronti. Il vostro viaggio per l’area marina protetta più bella del mondo può cominciare!