Il meteo di questi giorni ci regala l’estate di ottobre, ecco quanto dura il super caldo. Tutti gli ultimi aggiornamenti.

Siamo nel pieno dell’ottobrata, quel fenomeno meteorologico che crea condizioni di clima quasi estivo, con giornate di pieno sole e temperature elevate, decisamente fuori stagione.

L’ottobrata è un fenomeno molto comune a Roma e il termine indica anche le gite e le scampagnate che si fanno nel mese di ottobre, grazie al tempo.

In questi giorni l’ottobrata sta interessando tutta Italia, con belle giornate di sole e temperature molto elevate per il periodo. Un caldo che nello scorso weekend ha riportato molte persone al mare.

Le temperature massime hanno raggiunto in gran parte d’Italia i 25 gradi centigradi, con punte fino ai 28 gradi in Sardegna e Sicilia. Insomma, siamo in estate più che i autunno. Ma quanto durerà? Ecco tutto quello che bisogna sapere dalle previsioni meteo.

È l’estate di ottobre, ecco quanto dura il super caldo

Il caldo estivo dovuto all’ottobrata di inizio mese è dovuto all’ampia rimonta dell’anticiclone che sta portando belle giornate di sole su quasi tutta Italia e, appunto, temperature tipiche dell’estate più che dell’autunno, iniziato ufficialmente lo scorso 23 settembre.

Un vasto campo di alta pressione, presente sull’Europa occidentale e centrale che arriva fino all’Italia, assicura tempo stabile e clima molto mite. Come riporta 3bmeteo.

Queste condizioni meteorologiche favorevoli dureranno per quasi tutta la settimana. Almeno fino a venerdì prossimo, 7 ottobre, quando è previsto l’arrivo di un nuovo ciclone per il finesettimana o per la settimana prossima, ma con i primi cambiamenti già tra sabato e domenica.

Nel frattempo, godiamoci il sole e il caldo. Anche se vanno segnalate alcune eccezioni. Su alcune zone d’Italia, infatti, il tempo è più variabile, ma più nuvoloso e senza particolari fenomeni di rilievo. Mentre sulla Pianura Padana è prevista la formazione di foschia, nebbie o nubi basse al mattino. Annuvolamenti interesseranno anche le zone pedemontane alpine ma senza fenomeni.

Inoltre, alcune nubi irregolari sono previste sulla Calabria ionica e sulle isole maggiori, soprattutto sulla Sicilia orientale, dove potrebbe manifestarsi qualche pioggia isolata.

Gli annuvolamenti causeranno un lieve calo delle temperature che comunque si manterranno sopra le medie stagionali.

Sulle Alpi a 1500 metri di quota sono previsti fino a 20 gradi di temperature massime. Mentre sul resto d’Italia farà più caldo sulle regioni tirreniche rispetto a quelle adriatiche.

Le temperature elevate stanno causando anche un innalzamento dello zero termico, che nella giornata di mercoledì 5 ottobre potrebbe superare i 4000 metri sulle Alpi.

